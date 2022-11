Metallica: Σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube η φετινή φιλανθρωπική συναυλία τους

Το 100% των εσόδων θα διατεθεί στο φιλανθρωπικό ίδρυμα των Metallica.

Οι Metallica ανακοίνωσαν ότι η φιλανθρωπική συναυλία τους «Helping Hands» για τη στήριξη του ιδρύματός τους All Within My Hands, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Paramount+, του Pluto TV και του YouTube.

Η συναυλία θα λάβει χώρα στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες και περιλαμβάνει επίσης μια φιλανθρωπική δημοπρασία.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της μετάδοσης της συναυλίας μέσω streaming, οι Metallica αποκάλυψαν επίσης ότι οι Greta Van Fleet θα παίξουν ένα opening set και ότι ο Jimmy Kimmel θα είναι ο οικοδεσπότης των εορταστικών εκδηλώσεων της βραδιάς.

«Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα του All Within My Hands στην τελευταία συναυλία της χρονιάς, το «Helping Hands Concert & Auction» στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου», ανέφεραν οι Metallica.

«Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ανεβαίνουμε στη σκηνή για την ενίσχυση του ιδρύματος, αλλά η πρώτη φορά που θα μεταδοθεί ζωντανά με κοινό, χάρη στους φίλους μας στο Paramount+», συνέχισαν.

«Σε μια άλλη πρωτιά, έχουμε επίσης την τιμή να ανακοινώσουμε ότι ο Jimmy Kimmel θα είναι μαζί μας οικοδεσπότης του σόου! Βεβαιωθείτε ότι θα συντονιστείτε νωρίς στη ζωντανή μετάδοση στο Paramount+ και ταυτόχρονη μετάδοση στο Pluto και στο κανάλι του MTV στο YouTube. Μην χάσετε τους εκλεκτούς καλεσμένους και τις παρουσιάσεις, το πρόγραμμα των Greta Van Fleet και μερικές εκπλήξεις πριν βγούμε στη σκηνή», σημείωσαν.

«Θα προσφέρουμε επίσης μερικά εκπληκτικά αντικείμενα και εμπειρίες που θα βγουν σε δημοπρασία από τις 5 Δεκεμβρίου για την ενίσχυση του Ιδρύματος, με το 100% των εσόδων από τα εισιτήρια και τη δημοπρασία να πηγαίνει απευθείας σε όσους έχουν ανάγκη», πρόσθεσαν.

Το All Within My Hands ιδρύθηκε το 2017 και συνεργάζεται με φορείς σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την παροχή χρηματικών πόρων σε περιοχές φυσικών καταστροφών και την υποστήριξη της εκπαίδευσης με το πρωτοποριακό πρόγραμμα υποτροφιών «Metallica Scholars», το οποίο διανύει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του».

Η προηγούμενη συναυλία και δημοπρασία «Helping Hands Concert & Auction» των Metallica μεταδόθηκε ζωντανά στις 14 Νοεμβρίου 2020 και συγκέντρωσε πάνω από 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συνεργασία του ιδρύματος του συγκροτήματος με τις οργανώσεις Feeding America και American Association Of Community Colleges, καθώς και για διάφορες προσπάθειες αντιμετώπισης του COVID-19 και παροχής αγωγής σε φυσικές καταστροφές.

Το ίδρυμα All Within My Hands αποτελεί ένα μέσο για την οικογένεια των Metallica να προσφέρει στις κοινότητες που έχουν στηρίξει το συγκρότημα.

Τα έξοδα του All Within My Hands καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το συγκρότημα, το διοικητικό συμβούλιο και τους φίλους που συνεργάζονται με τους Metallica εδώ και πολλά χρόνια, διασφαλίζοντας ότι το 100% των εσόδων πηγαίνει απευθείας σε όσους έχουν ανάγκη.

Μέχρι σήμερα, το All Within My Hands έχει δωρίσει πάνω από 5,8 εκατομμύρια δολάρια σε σημαντικές τοπικές υπηρεσίες και στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, δουλεύοντας με φορείς σε όλο τον κόσμο για τη σίτιση περισσότερων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία «Metallica Scholars Initiative» του ιδρύματος έχει χορηγήσει συνολικά 5,9 εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες σε 33 κοινοτικά κολέγια σε όλες τις ΗΠΑ.

Η συναυλία των Metallica θα ξεκινήσει στις 03:30 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου.