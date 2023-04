Metallica: Βίντεο στη νοηματική γλώσσα για όλα τα τραγούδια του «72 Seasons»

Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία από τους Metallica.

Οι Metallica γιόρτασαν την Εθνική Ημέρα Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας ανακοινώνοντας ότι θα γίνουν το πρώτο μεγάλο ροκ συγκρότημα που θα κυκλοφορήσει βίντεο στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL) για όλα τα τραγούδια ενός άλμπουμ του.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με το επίσημο βίντεο στη νοηματική γλώσσα ASL για το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ «72 Seasons» των Metallica, στο οποίο τη διερμηνεία πραγματοποιεί η Amber Galloway, αγαπημένη διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από τον χώρο των φεστιβάλ.

Στο βίντεο, η Amber Galloway καταλαμβάνει το ένα τρίτο της οθόνης και μεταφέρει στη νοηματική γλώσσα τη δίλεπτη εισαγωγή της κιθάρας και τα καταιγιστικά ντραμς του τραγουδιού, πριν περάσει στους στίχους που ερμηνεύει έντονα ο τραγουδιστής James Hetfield.

Διαφήμιση

Το εγχείρημα είναι μία συνεργασία μεταξύ των Metallica, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Deaf Professional Arts Network (DPAN) και της Amber G Productions της Galloway.

Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε σε ένα βίντεο ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως σκληροπυρηνικός κωφός οπαδός των Metallica, Tom Osbourne.

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι στις 25 Απριλίου οι Metallica θα κυκλοφορήσουν όλα τα μουσικά βίντεο από το “72 Seasons” στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα. Οι Metallica είναι το πρώτο μεγάλο ροκ συγκρότημα που το κάνει αυτό!», σημείωσε.

Σε μια δήλωση σχετικά με το βίντεο του ομώνυμου τραγουδιού του «72 Seasons» και τα επερχόμενα άλλα 11 βίντεο του άλμπουμ, οι Metallica έπλεξαν το εγκώμιο της Amber Galloway, η οποία έχει γίνει πολλές φορές viral για τις δυναμικές εμφανίσεις της στον ρόλο διερμηνέα σε φεστιβάλ όπως το Austin City Limits και το Lollapalooza.

«Ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε με την Amber και τις ομάδες της DPAN και ελπίζουμε ότι οι θαυμαστές μας στην κοινότητα των κωφών και βαρήκοων θα απολαύσουν την εμπειρία του άλμπουμ μέσα από αυτά τα βίντεο!», δήλωσαν οι Metallica.

Εκτός από την πρωτοβουλία τους για τα βίντεο στη νοηματική γλώσσα, οι Metallica κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου άλλα τρία βίντεο από το νέο άλμπουμ τους «72 Seasons».

Στο animated βίντεο που σκηνοθέτησε ο Tristan Zammit για το «Shadows Fall», τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται με τη μορφή anime ηρώων να παίζουν μουσική σε ένα γαλαξιακό ηλιακό ρολόι.

Ένα άλλο animated βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Zammit για το «Room Of Mirrors» λαμβάνει χώρα σε ένα στοιχειωμένο σπίτι γεμάτο με τέρατα όπως ο Beholder από το «Dungeons & Dragons» – ένα ιπτάμενο μάτι με δόντια.

Στο music video για το «Sleepwalk My Life Away», το οποίο σκηνοθέτησε ο Tim Saccenti, τα μέλη των Metallica μεταφέρονται σε ένα σκοτεινό ορεινό τοπίο για να παίξουν το τραγούδι κάτω από τα απειλητικά σύννεφα.

Εκτός από τα 8 lyric videos, οι Metallica ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσουν τη Δευτέρα και ένα νέο music video για το «Too Far Gone?».