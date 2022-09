Metallica: Συναυλία μόνο με τραγούδια του «Kill ‘Em All» και του «Ride The Lightning»

Οι Metallica ανακοίνωσαν μία ξεχωριστή συναυλία – αφιέρωμα στο ζευγάρι που πρόσφερε στο συγκρότημα το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο και δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Οι βετεράνοι του metal θα τιμήσουν τον Jonny και την Marsha Zazula, το ζευγάρι που έκλεισε συμβόλαιο με τους Metallica στην εταιρεία Megaforce Records, από την οποία κυκλοφόρησε τόσο το πρώτο άλμπουμ τους, το «Kill ‘Em All» του 1983 όσο και το επόμενο, το «Ride The Lightning» του 1985.

Στη συναυλία, που θα λάβει χώρα στο Hard Rock Live στο Χόλιγουντ της Φλόριντα στις 6 Νοεμβρίου, το συγκρότημα θα παρουσιάσει μόνο τραγούδια από αυτά τα δύο άλμπουμ.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Raven, τους οποίους οι Metallica συνόδευσαν στην πρώτη τους περιοδεία το 1983.

«Ο Jonny μας έδωσε την πρώτη μας ευκαιρία στη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε τα πρώτα μας άλμπουμ από την εταιρεία του Megaforce Records και μας έβγαλε στο δρόμο για την πρώτη μας πραγματική περιοδεία», ανέφεραν οι Metallica σε δήλωσή τους.

«Με τη Marsha στο πλευρό του, ο Jonny ήταν μέντορας, μάνατζερ, επικεφαλής της εταιρείας και πατρική φιγούρα για όλους μας. δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε σήμερα χωρίς τους δυο τους. Δυστυχώς, πρόσφατα χάσαμε τόσο τον Jonny όσο και τη Marsha, με διαφορά λίγο περισσότερο από ένα χρόνο», πρόσθεσε.

Οι Metallica θα δωρίσουν ένα μέρος των εσόδων από τη συναυλία στο όνομα των Zazula στο MusiCares, το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Ακαδημίας Ηχογράφησης, το οποίο προσφέρει σε μουσικούς που έχουν ανάγκη υποστήριξη για την υγεία τους, την ψυχική υγεία του και για τα έξοδα διαβίωσής τους.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα All Within My Hands του συγκροτήματος θα κάνει επίσης δωρεά στην τράπεζα τροφίμων Feeding South Florida.

Εν τω μεταξύ, οι Metallica ανακοίνωσαν πρόσφατα την τρίτη φιλανθρωπική συναυλία «Helping Hands», που θα πραγματοποιηθεί στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες στις 16 Δεκεμβρίου, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο φιλανθρωπικό ίδρυμά τους All Within My Hands Foundation.

