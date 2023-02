Οι Metallica συγκέντρωσαν 3 εκατομμύρια δολάρια με τη φιλανθρωπική συναυλία τους

Το 100% των κεφαλαίων θα διατεθεί από τους Metallica σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Οι Metallica και το ίδρυμά τους All Within My Hands έκλεισαν το 2022 με μία εκκωφαντική επιτυχία, καθώς η τρίτη φιλανθρωπική συναυλία «Helping Hands Concert & Auction» συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια.

Το 100% των κεφαλαίων θα διατεθεί στις προσπάθειες του All Within My Hands για την υποστήριξη της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, την καταπολέμηση της πείνας, την ανακούφιση από καταστροφές και άλλες σημαντικές υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση «Helping Hands», που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2022 στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες, είχε οικοδεσπότη τον Jimmy Kimmel και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Paramount+ και του YouTube.

Στη σκηνή ανέβηκαν επικεφκαλής από έξι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ανάμεσα στο πρόγραμμα των Greta Van Fleet, την guest εμφάνιση της St. Vincent και των διοργανωτών της βραδιάς, των Metallica, τους οποίους προλόγισε ο μοναδικός Robert Downey Jr.

«Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία και τη δημοπρασία “Helping Hands Concert & Auction” θα έχουν διαρκή αντίκτυπο στην ικανότητα του All Within My Hands να αναπτύσσει την πρωτοβουλία υποτροφιών Metallica Scholars, να καταπολεμά την πείνα και να βοηθά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», δήλωσε ο Peter Delgrosso, εκτελεστικός διευθυντής του All Within My Hands.

«Η εκδήλωση στο Λος Άντζελες ήταν ο μεγαλύτερος έρανος στην ιστορία μας και εκτιμούμε βαθύτατα τη γενναιοδωρία όλων όσων συμμετείχαν. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της συναυλίας και της δημοπρασίας «Helping Hands Concert & Auction», το All Within My Hands τίμησε διάφορες οργανώσεις που συνδέονται με την αποστολή του και πρόσφερε δωρεές για την ενίσχυσή τους με πρόσθετους πόρους σε οργανώσεις όπως οι Baby2Baby, First Star, Feeding America, World Central Kitchen, mikeroweWorks Foundation και The Skatepark Project.

Επιπλέον, παραδόθηκαν οι πρώτες δωρεές που συγκεντρώθηκαν από την κυκλοφορίας του άλμπουμ «The Metallica Blacklist» το 2021 και ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 1.000.000 δολάρια.

Όλα τα έσοδα από το «The Metallica Blacklist» μοιράστηκαν εξίσου μεταξύ του All Within My Hands και φιλανθρωπικών οργανώσεων που επιλέχθηκαν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο άλμπουμ.

Η Miley Cyrus επέλεξε το Happy Hippie Foundation, ο Chris Stapleton το Outlaw State Of Kind, η Phoebe Bridgers το RAINN, οι Weezer το Dhamma Mahavana, οι Volbeat το Borne Cancer Fonden Denmark, ο J Balvin το St. Jude Children’s Research Hospital, ο Jon Pardi το The Doug Flutie Jr. Foundation For Autism, οι Cage the Elephant τους Special Olympics, οι Alessia Cara, The Warning, Ha*ash το Save The Children και οι Ghost το Camp Aranutiq, μεταξύ άλλων.

Το All Within My Hands ιδρύθηκε από τους Metallica το 2017 και μέχρι σήμερα, έχει δωρίσει πάνω από 5,8 εκατομμύρια δολάρια σε σημαντικές τοπικές υπηρεσίες και στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, δουλεύοντας με φορείς σε όλο τον κόσμο για τη σίτιση περισσότερων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία «Metallica Scholars Initiative» του ιδρύματος έχει χορηγήσει συνολικά 5,9 εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες σε 33 κοινοτικά κολέγια σε όλες τις ΗΠΑ.