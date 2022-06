Μαθήματα κιθάρας από τους Metallica.

Το Yousician, μία πλατφόρμα μουσικής εκπαίδευσης που προσφέρει μαθήματα κιθάρας, μπάσου, πιάνου, φωνής και πολλά άλλα, εγκαινιάζει το Metallica x Yousician, μία ολοκαίνουργια συνεργασία με τους Metallica που αποτελείται από τρία φιλικά προς τους αρχάριους μαθήματα.

Το Metallica x Yousician προσφέρει μία αποκλειστική εμπειρία μουσικής εκμάθησης, όπου θα μάθετε να παίζετε τα τραγούδια των Metallica που αγαπάτε μαζί με το πολυβραβευμένο συγκρότημα.

Οι θαυμαστές των Metallica, έχοντας αποκλειστικές συμβουλές από τον James Hetfield και τον Kirk Hammett, θα ανακαλύψουν πώς να παίζουν τα αγαπημένα τους riffs, να εμβαθύνουν στον ρυθμό και τα leads και να μάθουν ιστορίες από τα παρασκήνια για την πορεία του συγκροτήματος στη μουσική.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία AI του Yousician παρέχει στους χρήστες σχόλια σε πραγματικό χρόνο καθώς μαθαίνουν κλασικά κομμάτια των Metallica όπως τα «Nothing Else Matters», «One», «The Unforgiven» και «Welcome Home (Sanitarium)» σε συνολικά δέκα μαθήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τα αυθεντικά master tracks του συγκροτήματος.

Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στο πρώτο μάθημα από σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες εβδομάδες, κάνοντας εγγραφή στο Yousician.

Η Hadley Spanier, επικεφαλής των συνεργασιών καλλιτεχνών στο Yousician, δήλωσε: «Τα μαθήματα Metallica x Yousician φέρνουν τους κιθαρίστες κοντά και προσωπικά με τους δεξιοτέχνες μουσικούς που θαυμάζουν. Οι μουσικοί θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να παίζουν όπως οι Metallica απευθείας από τους Metallica!».

«Το μοναδικό μάθημα συνδυάζει την απαράμιλλη επαφή με το συγκρότημα με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης του Yousician, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι κιθαρίστες όχι μόνο να μαθαίνουν από τους κορυφαίους, αλλά και να λαμβάνουν τα σχόλια που χρειάζονται για να βελτιωθούν. Οι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι μέρος της μπάντας, παίζοντας μαζί με τα είδωλά τους, καθώς προσπαθούν να μάθουν μερικά από τα σπουδαιότερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών», συνέχισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Metallica (@metallica)

Τα μοναδικά στο είδος τους μαθήματα Metallica x Yousician θα δώσουν στους θαυμαστές την ευκαιρία να νιώσουν ότι είναι μέλη του αγαπημένου τους συγκροτήματος, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στη δημιουργική διαδικασία και στις επιρροές των μελών των Metallica.

Τα τρία μαθήματα για την κιθάρα εστιάζουν στα riffs, το lead και τον ρυθμό και επιτρέπουν στους χρήστες να μάθουν απευθείας από τον James Hetfield και τον Kirk Hammett.

Τα ολοκαίνουργια βίντεο με το συγκρότημα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το μάθημα θα παρέχουν συμβουλές και κόλπα για να μάθουν οι κιθαρίστες τα πάντα, από τα μυστικά του downpicking με τον James Hetfield μέχρι τα φοβερά lead licks, ώστε να ανακαλύψουν τον πραγματικό τρόπο να παίζουν εκείνα τα φοβερά riff που ακούνε στο repeat εδώ και χρόνια.

Από εκεί και πέρα, οι χρήστες μπορούν να πάρουν αυτές τις γνώσεις και να τις αξιοποιήσουν, μαθαίνοντας και παίζοντας πλάι-πλάι με το συγκρότημα μέσω των προσαρμοσμένων, εμπλουτισμένων με τεχνητή νοημοσύνη διαδραστικών μαθημάτων που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά masters των Metallica από δέκα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους: «Enter Sandman», «Nothing Else Matters», «One», «Fade To Black», «Welcome Home (Sanitarium)», «The Unforgiven», «Battery», «Mama Said», «Master Of Puppets» και «For Whom The Bell Tolls».

Καθώς οι χρήστες θα μαθαίνουν αυτούς τους mega rock ύμνους και riffs, η πατενταρισμένη τεχνολογία AI της πλατφόρμας του Yousician θα παρέχει σχόλια σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απόδοσή τους, ώστε να συνεχίσουν να φτάνουν στον καλύτερο rockstar εαυτό τους.

Εκτός από την ευκαιρία που δίνουν στους θαυμαστές να βελτιώσουν το παίξιμό τους μαζί με το συγκρότημα, τα μαθήματα των Metallica θα περιλαμβάνουν επίσης συνεντεύξεις και με τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος – James Hetfield και Kirk Hammett, Lars Ulrich και Robert Trujillo – που θα μυήσουν τους θαυμαστές στη διαδικασία με την οποία δημιουργούν, στις τεχνικές εξάσκησης, στα τελετουργικά που ακολουθούν πριν από τις συναυλίες τους και στο πώς είναι πραγματικά η ζωή τους ως μέλη αυτού του καταπληκτικού συγκροτήματος.