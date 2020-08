Οι Metallica κυκλοφορούν το μεγαλειώδες άλμπουμ «S&M2»

Οι Metallica συνάντησαν ξανά μετά από 20 χρόνια τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.

Οι Metallica κυκλοφορούν το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «S&M2», το οποίο περιέχει συμφωνικές εκδοχές θρυλικών τραγουδιών της μπάντας, όπως τα «All Within My Hands», «Nothing Else Matters», «Moth Into Flame», «For Whom The Bell Tolls» και άλλα, υπό τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο.

Οι συναυλίες των Metallica και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο στις 6 & 8 Σεπτεμβρίου 2019 ήταν ιστορικές σε πολλά επίπεδα.

Αποτέλεσαν τα εγκαίνια του Chase Center του Σαν Φρανσίσκο και επανασύνδεσαν το εμβληματικό συγκρότημα της metal με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης για πρώτη φορά μετά τις κοινές συναυλίες που έδωσαν το 1999.

Είκοσι χρόνια αργότερα, οι Metallica και η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο ένωσαν τις δυνάμεις τους για δύο sold out παραστάσεις τις οποίες παρακολούθησαν 40.000 θεατές από σχεδόν 70 χώρες.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης επιφύλασσαν διθυράμβους για αυτή την ιδιαίτερη συνύπαρξη επί σκηνής.

Σύμφωνα με το Rolling Stones, οι Metallica «απέδειξαν ότι όλα είναι δυνατά», ενώ το Variety παρατήρησε ότι η ατμόσφαιρα των συναυλιών ήταν «γεμάτη ενθουσιασμό».

Το Mercury News σημείωσε ότι «το κοινό θα μιλά για τις επόμενες δεκαετίες» για τις δύο συναυλίες και το Consequence of Sound χαρακτήρισε τις βραδιές ως «μια αληθινή γιορτή των Metallica και της μουσικής υπεροχής τους».

Η επανένωση των Metallica και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο ζωντανεύει ξανά με την κυκλοφορία του live album «Metallica and San Francisco Symphony: S&M2».

Το «S&M2» είναι διαθέσιμο σε μία εντυπωσιακή ποικιλία φυσικών εκδόσεων που εκτείνονται από διπλό CD, DVD και Blu-ray μέχρι τετραπλό βινύλιο, περιορισμένης έκδοσης Deluxe Box με τετραπλό χρωματισμό βινύλιο, διπλό CD και Blu-ray και Super Deluxe Box σε 500 μόνο αντίτυπα, μεταξύ άλλων.

Το κοινό έχει πλέον τη δυνατότητα να απολαύσει σε ολόκληρο το μεγαλείο τους τις δύο αξέχαστες βραδιές που έζησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στο Chase Center στις 6 και 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Το «S& M2» είναι μια κυκλοφορία – ορόσημο στον κατάλογο των Metallica, τόσο σε ηχητικό όσο και σε οπτικό επίπεδο.

Το live album, που ξεπερνά τις δυόμιση ώρες σε διάρκεια, αποτυπώνει τη συνάντηση των James Hetfield Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο, δύναμης σχεδόν 80 μελών, την οποία διηύθυνε ο θρυλικός μουσικός διευθυντής της ορχήστρας Michael Tilson Thomas και ο μαέστρος Edwin Outwater.

Το concert film το οποίο συνοδεύει το «S&M2» έχει περάσει από ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ από τον Joe Hutching και τόσο ο ήχος όσο και η εικόνα έχουν αναβαθμιστεί σε σύγκριση με τη θεατρική έκδοση της ταινίας που προβλήθηκε σε περισσότερους από 3.700 κινηματογράφους παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2019.

Ακούστε το «S&M2» παρακάτω: