Οι Metallica πρόσφεραν «σανίδα σωτηρίας» σε φιλανθρωπική οργάνωση για αστέγους

Η δωρεά των Metallica θα επιτρέψει στην οργάνωση να συνεχίσει το σωτήριο έργο της.

Οι Metallica δώρισαν 40.000 λίρες σε μία φιλανθρωπική οργάνωση για την υποστήριξη αστέγων που εδρεύει κοντά στο χώρο του Download Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έδωσαν δύο συναυλίες.

Οι θρύλοι του metal πραγματοποίησαν την πρώτη από τις δύο εμφανίσεις τους στο heavy metal φεστιβάλ το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιουνίου και επέστρεψαν στη σκηνή το Σάββατο 10 Ιουνίου για μία δεύτερη εμφάνιση με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα.

Συνεχίζοντας τις φιλανθρωπικές δράσεις τους κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης περιοδείας τους «M72 World Tour», που θα διαρκέσει δύο χρόνια, οι Metallica έκαναν μία σημαντική δωρεά στη φιλανθρωπική οργάνωση Help The Homeless με έδρα το Leicester της Αγγλίας μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands.

Διαφήμιση

Η Help The Hopeless παρέχει υποστήριξη για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, την καταπολέμηση της πείνας, την ανακούφιση από καταστροφές και άλλες σημαντικές τοπικές υπηρεσίες.

Μιλώντας για τη δωρεά στο BBC, ο ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Arif Voraji δήλωσε: «Άρχισα να παρακολουθώ το ίδρυμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από μερικά χρόνια και να επισημαίνω το έργο μας, αλλά αυτό ήταν όλο».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο James Hetfield των Metallica επισκέφθηκε τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες στο νοσοκομείο

«Τότε έλαβα ένα email από εκείνους που έλεγε ότι θα έπαιζαν στο Download, λίγο πιο κάτω στο Castle Donington, και ήθελαν να στηρίξουν τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ήταν καταπληκτικό και έμεινα λίγο έκπληκτος», περιέγραψε.

«Ήρθε την τέλεια στιγμή, καθώς τα πράγματα έδειχναν να είναι προβληματικά», σημείωσε.

Ο Arif Voraji πρόσθεσε ότι οι δωρεές προς την οργάνωση έχουν εμφανίσει «τεράστια πρώτη», ενώ την ίδια στιγμή έχει καταγραφεί αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών που προσφέρει η Help The Hopeless.

«Είδαμε μία τεράστια πτώση στις δωρεές από το κοινό και στις δωρεές από εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα είδαμε μία αύξηση της ζήτησης. Είδαμε μία αύξηση της ζήτησης κατά 100% για την τράπεζα τροφίμων και τις άλλες υπηρεσίες τροφίμων και δεν είναι μόνο άτομα που έρχονται σε εμάς, αλλά και οικογένειες», εξήγησε.

«Τα χρήματα αυτά αποτελούν σανίδα σωτηρίας για τους πραγματικά ευάλωτους ανθρώπους», τόνισε για τη δωρέα των Metallica.

«Θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και να βοηθήσουμε όχι μόνο τους άστεγους αλλά και άλλους που αγωνίζονται, ανθρώπους που βρίσκονται σε φάση ανάκαμψης, ανθρώπους που μόλις μετακόμισαν σε νέα στέγη», συνέχισε.

«Αλλά θα μας βοηθήσουν επίσης με τα καθημερινά έξοδα λειτουργίας της φιλανθρωπικής οργάνωσης και θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε τα φώτα αναμμένα», είπε.