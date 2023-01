Metallica: Παγκόσμιο listening party για το νέο άλμπουμ «72 Seasons» στους κινηματογράφους

Ένα παγκόσμιο πάρτι ακρόασης του νέου άλμπουμ των Metallica στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι Metallica απευθύνουν με ενθουσιασμό ανοιχτή πρόσκληση στους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο σε ένα παγκόσμιο listening party για την κυκλοφορία του δωδέκατου άλμπουμ τους «72 Seasons».

Για ένα μόνο βράδυ, την Πέμπτη 13 Απριλίου, το νέο άλμπουμ «72 Seasons» των Metallica θα παιχτεί ολόκληρο σε καταιγιστικό ήχο surround, αποκλειστικά για το κινηματογραφικό κοινό σε όλο τον κόσμο, με κάθε ένα από τα νέα τραγούδια να συνοδεύεται από το δικό του μουσικό βίντεο και αποκλειστικά σχόλια από το συγκρότημα.

Το αποτέλεσμα θα προσφέρει μία αξέχαστη βραδιά στους θαυμαστές, οι οποίοι θα απολαύσουν το «72 Seasons» των Metllalica για πρώτη φορά και μάλιστα στο σύνολό του, την παραμονή της κυκλοφορίας του στις 14 Απριλίου.

Τα εισιτήρια για το «72 Seasons – Global Premiere» θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 2 Μαρτίου στη διεύθυνση metallica.film μαζί με περισσότερες πληροφορίες για τους κινηματογράφους που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Το «72 Seasons» θα κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου από την εταιρεία Blackened Recordings των Metallica. Ως προπομποί του δίσκου έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Screaming Suicide» και το νέο του lyric video, καθώς και το πρώτο single «Lux Æterna».

Το επερχόμενο νέο άλμπουμ των Metallica, σε παραγωγή του Greg Fidelman με τους James Hetfield και Lars Ulrich, περιλαμβάνει 12 τραγούδια και έχει διάρκεια πάνω από 77 λεπτά. Το «72 Seasons» είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά των Metallica με νέο υλικό μετά το «Hardwired…To Self-Destruct» του 2016.

Οι Metallica και η Trafalgar Releasing ενώνουν για άλλη μία φορά τις δυνάμεις τους με την παγκόσμια πρεμιέρα του «72 Seasons».

Έχουν ήδη συνεργαστεί για την παγκόσμια κινηματογραφική κυκλοφορία του «Metallica and San Francisco Symphony: S&M²» τον Οκτώβριο του 2019, μία ταινία που κατέγραψε την επανασύνδεση των Metallica και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο για τον εορτασμό της 20ής επετείου των αρχικών συναυλιών και κυκλοφοριών «S&M» (Symphony & Metallica).

«Αυτή είναι μία μνημειώδης ευκαιρία για τους θαυμαστές των Metallica να είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν το νέο άλμπουμ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος αυτής της ιστορικής παγκόσμιας στιγμής και θα συνδέσουμε τους Metallica με τους θαυμαστές τους για άλλη μία φορά», δηλώνει ο Kymberli Frueh, Ανώτερος Αντιπρόσωπος Προγραμματισμού και Εξαγορών Περιεχομένου της Trafalgar Releasing.

Οι Metallica θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος την παγκόσμια περιοδεία «M72». Κατά τη διάρκεια του «M72» το συγκρότημα θα δίνει δύο συνεχόμενες συναυλίες σε κάθε πόλη που θα επισκέπτεται, με κάθε «No Repeat Weekend» να περιλαμβάνει δύο εντελώς διαφορετικά setlists και support lineups.

Η περιοδεία «M72» θα διαθέτει ένα εντυπωσιακό και νέο in-the-round stage design που μεταφέρει το περίφημο Metallica Snake Pit στο κέντρο της σκηνής, καθώς και το I Disappear full-tour pass και πολλά άλλα.

Μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που θα πωλείται θα διατεθεί στο ίδρυμα All Within My Hands των Metallica.

Το AWMH ιδρύθηκε το 2017 και οι προσπάθειές του να βοηθήσει και να εμπλουτίσει τις ζωές των μελών των κοινοτήτων που υποστηρίζει το συγκρότημα έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 13 εκατομμύρια δολάρια.

Το ίδρυμα έχει προσφέρει 5,9 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις σε επαγγελματικά και τεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις ΗΠΑ, πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 3,2 εκατομμύρια δολάρια σε προσπάθειες ανακούφισης από καταστροφές σε όλο τον κόσμο.