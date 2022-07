Οι Metallica κάνουν ντουέτο το «Master Of Puppets» με τον Eddie Munson του «Stranger Things»

«Eddie… αυτό είναι για σένα!»

Οι Metallica δημοσίευσαν ένα νέο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος κάνουν «ντουέτο» με τον Eddie Munson του «Stranger Things» στο «Master Of Puppets», το τραγούδι τους από το 1986 που χρησιμοποιήθηκε στο φινάλε της τέταρτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix.

Στην αριστερή πλευρά του βίντεο, διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού, σε χωριστή οθόνη, ο κιθαρίστας/τραγουδιστής James Hetfield, ο ντράμερ Lars Ulrich, ο κιθαρίστας Kirk Hammett και ο μπασίστας Robert Trujillo παίζουν το τραγούδι σε ένα στούντιο για πρόβες.

Και τα τέσσερα μέλη των Metallica, μάλιστα, φορούν τις μπλούζες του «Hellfire Club», της ομάδας Dungeons & Dragons στο Λύκειο του Hawkins της οποίας ήταν επικεφαλής ο Eddie Munson (ρόλος που υποδύθηκε ο Joseph Quinn).

Στη δεξιά πλευρά του βίντεο παρακολουθούμε πλάνα από τη σκηνή του «Stranger Things» στην οποία ο Eddie Munson δίνει «την πιο metal συναυλία που έχει γίνει ποτέ», παίζοντας το «Master Of Puppets» στην αγαπημένη του κιθάρα Warlock στο εναλλακτικό σύμπαν του Upside Down κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να βοηθήσει τους φίλους του να εξοντώσουν τον δαίμονα Vecna.

«Eddie… αυτό είναι για σένα!», έγραψαν οι Metallica στη λεζάντα του βίντεο, αναφερόμενοι στην ατάκα του Eddie Munson στη σκηνή του «Stranger Things» με το «Master Of Puppets».

Μετά την κυκλοφορία των δύο τελευταίων επεισοδίων του «Stranger Things», την 1η Ιουλίου, ο Kirk Hammett των Metallica αποκάλυψε ότι στην έκδοση του «Master Of Puppets» που χρησιμοποιήθηκε στη σειρά πρόσθεσε επιπλέον κομμάτια στην κιθάρα ο 17χρονος γιος του Robert Trujillo, Tye.

Από τότε που εμφανίστηκε στο «Stranger Things», το «Master Of Puppets» έχει εκτοξευθεί στα ψηφιακά charts παγκοσμίως και έχει ανέβει ως στο Νο. 14 στο ημερήσιο chart του Spotify και στο No. 26 στο αντίστοιχο εβδομαδιαίο chart.

Την ίδια στιγμή, στο No. 1 του Spotify παραμένει παγκοσμίως το «Running Up That Hill» της Kate Bush, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 και αναβίωσε μετά από τη χρήση του σε άλλη μία κομβική σκηνή της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things».

Το «Master Of Puppets» συμπεριλήφθηκε στο εμβληματικό άλμπουμ «Metallica» του 1986, η πρώτη δισκογραφική δουλειά που ηχογράφησαν οι Metallica μετά την ένταξή τους στο δυναμικό της Elektra Records.

Το «Metallica» είναι ο τελευταίος δίσκος του συγκροτήματος στον οποίο συμμετείχε ο μπασίστας Cliff Burton, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα την ίδια χρονιά σε ηλικία 24 ετών σε δυστύχημα με το λεωφορείο των Metallica στη Σουηδία.

Το 2016, το «Master Of Puppets» ήταν μεταξύ των μουσικών έργων που επιλέχθηκαν για να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.