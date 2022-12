Οι Metallica μοιράζονται την ακουστική διασκευή του «Borderline» των Thin Lizzy

Οι Metallica παρουσίασαν τη διασκευή στην πρόσφατη φιλανθρωπική συναυλία του ιδρύματός τους All Within My Hands.

Οι Metallica έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη ζωντανή εκτέλεση της διασκευής τους για το «Borderline» των Thin Lizzy από την πρόσφατη φιλανθρωπική συναυλία τους «Helping Hands Concert & Auction» για τη στήριξη του ιδρύματός τους ιδρύματός τους All Within My Hands.

Η τρίτη φιλανθρωπική συναυλία «Helping Hands Concert & Auction» του κορυφαίου metal συγκροτήματος έλαβε χώρα στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες στις 16 Δεκεμβρίου και άνοιξε με μία ξεχωριστή εμφάνιση από τους Greta Van Fleet.

Οι Metallica παρουσίασαν την ακουστική εκδοχή του κλασικού τραγουδιού «Borderline» των Thin Lizzy που κυκλοφόρησε το 1976 στο πλαίσιο ενός σύντομου unplugged set πέντε τραγουδιών που περιλάμβανε επίσης διασκευές του «Whiskey In The Jar» των Lizzy και του «It’s Killing Me» των UFO, καθώς και των δικών τους τραγουδιών «Blackened» και «The Unforgiven».

Το συγκρότημα συνόδευσε επί σκηνής ο Avi Vincour του συγκροτήματος Goodnight, Texas, ο οποίος έπαιξε ακουστική κιθάρα και έκανε φωνητικά.

Μετά το τέλος του «Borderline», το οποίο πραγματεύεται το τέλος μίας σχέσης, ο James Hetfield των Metallica απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα frontman των Thin Lizzy, Phil Lynott.

«Σε ευχαριστώ, Phil Lynott, που έγραψες αυτό το τραγούδι για τη ζωή μου», είπε ο James Hetfield, ο οποίος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τη σύζυγό του Francesca τον Αύγουστο του 2022. «Έτσι συμβαίνει, φίλε».

Οι Metallica παρουσίασαν επίσης στην ίδια συναυλία ένα ηλεκτρισμένο σετ εννέα τραγουδιών κατά τη διάρκεια του οποίου έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το νέο single τους «Lux Æterna» και ένωσαν τις δυνάμεις τους με την St. Vincent στο «Nothing Else Matters».

Το «Lux Æterna» είναι το πρώτο single από το επερχόμενο δωδέκατο άλμπουμ των Metallica, με τίτλο «72 Seasons», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου 2023 από την δισκογραφική εταιρεία Blackened Recordings του συγκροτήματος.

Η φιλανθρωπική συναυλία «Helping Hands» των Metallica μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube και είχε οικοδεσπότη τον Jimmy Kimmel.

Ολόκληρη η ηχογράφηση της βραδιάς είναι πλέον διαθέσιμη για streaming, ψηφιακό download και σε φυσική έκδοση CD, με το συγκρότημα να ανακοινώνει ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζει το All Within My Hands Foundation. Βρείτε τη συναυλία εδώ.