Metallica: Το «Master Of Puppets» για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντας για το «Master Of Puppets» έχει αυξήσει τα streams και τις πωλήσεις ολόκληρης της δισκογραφίας των Metallica.

Το «Master of Puppets» των Metallica εκτινάχθηκε στα charts του Billboard, όπως και άλλα τραγούδια και άλμπουμ από τη μεγάλη δισκογραφία των θρύλων του metal, χάρη στην εμφάνιση του τραγουδιού στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things» του Netflix.

Το «Master Of Puppets», που αρχικά κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Metallica» του 1986, έκανε είσοδο για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100 στο chart αυτής της εβδομάδας και εμφανίστηκε στη θέση Νο. 40. Οι Metallica επέστρεψαν στο Hot 100 για πρώτη φορά από τότε που το «The Day That Never Comes» ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Hot 100 τον Νοέμβριο του 2008, έχοντας φτάσει στο Νο. 31 της κατάταξης εκείνον τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Luminate, το «Master Of Puppets» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 1-7 Ιουλίου συγκέντρωσε 9,6 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ και κατέγραψε 7.000 downloads. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν σε αύξηση 603% και 3.722%, αντίστοιχα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» έκαναν πρεμιέρα την 1η Ιουλίου, με το «Master Of Puppets» των Metallica να είναι το επίκεντρο σε μία κομβική σκηνή με τον χαρακτήρα του Eddie Munson, τον οποίο υποδύθηκε ο Joseph Quinn.

Το «Master Of Puppets» γίνεται ταυτόχρονα το πρώτο Νο. 1 των Metallica στο Hot Hard Rock Songs Chart (που ξεκίνησε το 2020), ξεπερνώντας το Νο. 4 στο οποίο είχε φτάσει η έκδοση του «All Within My Hands» των Metallica σε συνεργασία με τη Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το «Master Of Puppets» ανέβηκε επίσης στο Νο. 4 στο Hot Rock Songs Chart και στο No. 6 στο Hot Rock & Alternative Songs Chart, σημειώνοντας επίσης νέα υψηλά για το συγκρότημα και στα δύο chart.

Οι Metallica εμφανίζονται για πρώτη φορά επίσης με το «Master Of Puppets» στο chart των Streaming Songs, στο Νο. 23, το οποίο ξεκίνησε το 2013. Το τραγούδι κατέκτησε επίσης το Νο. 1 του Hard Rock Streaming Songs Chart (που ξεκίνησε το 2020), ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση των Metallica, οι οποίοι είχαν φτάσει στο Νο. 6 τον περασμένο Σεπτέμβριο με το «Enter Sandman» του 1991.

Το άθροισμα των downloads του «Master Of Puppets», εν τω μεταξύ, κατατάσσει το τραγούδι στο Νο. 7 του Digital Song Sales Chart, αποτελώντας το πρώτο Top 10 των Metallica στο συγκεκριμένο chart, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του συγκρότημα με το «Day» του 2008, το οποίο είχε αναρριχηθεί έως το No. 18 της συγκεκριμένης κατάταξης.

Το «Master Of Puppets» κυριαρχεί ακόμη στο Νο. 1 των Hard Rock Digital Song Sales, αποτελώντας το τέταρτο No. 1 των Metallica, μετά τα «Sandman», «One» και «Hardwired».

Εκτός από το «Master Puppets», σε πολλά charts του Billboard εμφανίστηκε αυτήν την εβδομάδα και το άλμπουμ «Metallica» (1986), στο οποίο συμπεριλήφθηκε το τραγούδι, ανεβαίνοντας στο Νο. 3 του Top Hard Rock Albums Chart, με πωλήσεις ισοδύναμες των 13.000 albums, αύξηση 254%.

Το άλμπουμ «Metallica» έφτασε στο Νο. 29 του Billboard 200 τον Μάιο του 1986, μετά την κυκλοφορία του τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Όπως θα περίμενε κανείς, η δισκογραφία των Metallica στο σύνολό της έχει γνωρίσει αύξηση στα streams και στις πωλήσεις της χάρη στην εμφάνιση του «Master Of Puppets» του «Stranger Things», όπως και συνέβη και με τη μουσική της Kate Bush μετά τη χρήση του «Running Up That Hill (A Deal With God)» στη σειρά.

Σύμφωνα με τη Luminate, τα συνολικά streams των Metallica στις ΗΠΑ ανήλθαν στα 36,6 εκατομμύρια την εβδομάδα 1-7 Ιουλίου, αύξηση 64% από τα 22,3 εκατομμύρια streams την προηγούμενη εβδομάδα. Αν εξαιρεθεί το «Master Of Puppets» από την εξίσωση, η δισκογραφία των Metallica εξακολουθεί να εμφανίζει μία σημαντική αύξηση 30%, από 20,9 εκατομμύρια σε 27,3 εκατομμύρια streams.

Το τραγούδι των Metallica με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ μετά το «Master of Puppets» την εβδομάδα 1-7 Ιουλίου ήταν το «Enter Sandman», το οποίο συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια streams, αύξηση 19%.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν τα «For Whom the Bell Tolls» (2,5 εκατομμύρια streams, αύξηση 39%), «One» (2,1 εκατομμύρια streams, αύξηση 34%) και «Nothing Else Matters» (2,1 εκατομμύρια streams, αύξηση 14%).