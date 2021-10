Metallica: Λεύκωμα με φωτογραφίες από την ηχογράφηση και την περιοδεία του «The Black Album»

Ένας επικός εορτασμός ενός από τα πιο θρυλικά άλμπουμ της ροκ.

Οι Metallica, συνεχίζοντας τους εορτασμούς για την επέτειο των 30 ετών από την κυκλοφορία του «The Black Album», παρουσιάζουν ένα νέο λεύκωμα με τίτλο «The Black Album in Black & White».

Το βιβλίο, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον φωτογράφο Ross Halfin, περιλαμβάνει φωτογραφίες πολυάριθμες κλασικές και αδημοσίευτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες των Metallica από την εποχή του θρυλικού «The Black Album» που κυκλοφόρησε το 1991 και περιγράφεται ως «ένας επικός εορτασμός ενός από τα πιο θρυλικά άλμπουμ της ροκ».

Ο Ross Halfin φωτογράφισε τους Metallica κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του «Black Album» στα στούντιο One On One στο Βόρειο Χόλιγουντ και στη συνέχεια τράβηξε χιλιάδες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης περιοδείας του συγκροτήματος που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1991 και 1993.

Ο φωτογράφος αποτύπωσε στο φακό το πυρετώδες πρόγραμμα εμφανίσεων, τα παρασκήνια, τις πρόβες, τις συνεντεύξεις, τις συναντήσεις της μπάντας και τα ταξίδια, παράλληλα με μοναδικά πορτραίτα του συγκροτήματος.

«Πάντα πηγαίναμε σε μέρη και τραβούσαμε φωτογραφίες και σταματούσαμε όπου αισθανόμασταν ότι υπήρχε κάπου μία ατμόσφαιρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι με τους Metallica, το θέμα είναι πάντα η ατμόσφαιρα», εξηγεί ο Ross Halfin.

Το «The Black Album In Black & White» περιλαμβάνει επίσης εισαγωγικά σημειώματα από τον φωτογράφο Ross Halfin και από τα μέλη των Metallia, James Hetfield, τον Lars Ulrich, τον Kirk Hammett, τον Jason Newsted και τον Robert Trujillo, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της περιοδείας του συγκροτήματος εκείνη την εποχή με την μπάντα του Suicidal Tendencies.

Ο Lars Ulrich δήλωσε: «Όταν τα τραγούδια και οι ηχογραφήσεις άρχισαν να ολοκληρώνονται, το επίπεδο αυτοπεποίθησης είχε φτάσει στα ύψη και νιώθαμε καλύτερα από ποτέ για το ποιοι ήμασταν και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τους εαυτούς μας όσον αφορά τη φωτογράφηση».

Το «The Black Album in Black & White» (224 σελίδες, 12,5×9,5 ίντσες) πωλείται στην τιμή των 49,95 δολαρίων και διαθέτει σκληρό εξώφυλλο με ασημοτυπία. Θα κυκλοφορήσει επίσης σε περιορισμένα αντίτυπα μια πολυτελής υπογεγραμμένη έκδοση.

Οι Metallica γιόρτασαν τα 30 χρόνια του «The Black Album» κυκλοφορώντας τον προηγούμενο μήνα μία επανέκδοση του δίσκου και ένα επικό άλμπουμ με τίτλο «The Metallica Blacklist», στο οποίο περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες διασκευάζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια από το «The Black Album».

