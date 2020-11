Οι Metallica έπαιξαν σε livestream ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρικό σετ

Κλασικά τραγούδια όπως το «Blackened» και το «Disposable Heroes» περιείχε το ηλεκτρικό σετ – έκπληξη των Metallica.

Οι Metallica εξέπληξαν ευχάριστα τους θαυμαστές τους που παρακολουθούσαν το φιλανθρωπικό τους livestream «Helping Hands» κλείνοντας το πρόγραμμα με ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρικό σετ διάρκειας σχεδόν 30 λεπτών.

Το «Helping Hands» είχε διαφημιστεί ως μια ακουστική συναυλία – έρανος για το φιλανθρωπικό ίδρυμα All Within My Hands Foundation των Metallica. Η εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διοργανωθεί τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19 και τελικά πραγματοποιήθηκε με τη μορφή εικονικού show.

«Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που είμαστε μέρος αυτού του show και χαίρομαι που είστε εδώ για να το παρακολουθήσετε και να γίνετε και εσείς μέρος του», δήλωσε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης ο κεντρικός τραγουδιστής της μπάντας, James Hetfield.

«Εκτιμούμε πάρα πολύ όλη τη βοήθειά σας. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να παίξουμε (μουσική) ένα μεγάλο μπόνους, σωστά; Καταφέραμε να παίξουμε, να προσλάβουμε μερικούς ανθρώπους εδώ, να βοηθήσουμε, είναι μια κατάσταση win-win-win παντού», πρόσθεσε.

Η τελευταία φορά που τα μέλη των Metallica πήραν τα μουσικά όργανά τους και έπαιξαν ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρικό σετ ήταν στη μαγνητοσκόπηση της drive-in συναυλίας που διοργάνωσαν το περασμένο καλοκαίρι.

Το πρώτο σετ του livestream «Helping Hands» ήταν καθαρά ακουστικό, με την μπάντα να παίζει οκτώ τραγούδια.

Στο ηλεκτρικό σετ οι Metallica παρουσίασαν διασκευές κλασικών τραγουδιών, όπως μια ηλεκτρισμένη εκδοχή της ακουστικής ενορχήστρωσης του «Disposable Heroes» και μια διασκευή στο «House Οf Τhe Rising Son» των The Animals.