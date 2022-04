Οι Metallica δωρίζουν 500.000 δολάρια για τη σίτιση των Ουκρανών προσφύγων

Οι Metallica έχουν στόχο να ανεβάσουν τις δωρεές στο 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Το ίδρυμα All Within My Hands των Metallica υποστηρίζει το έργο της Παγκόσμιας Κεντρικής Κουζίνας (World Central Kitchen) για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ανατολική Ευρώπη εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το ίδρυμα ξεκινάει τον ετήσιο «Μήνα Προσφοράς» νωρίς φέτος με μια δωρεά 500.000 δολαρίων προς την Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα – έχοντας κάνει ήδη πρόσφατα μία δωρεά 100.000 δολαρίων – με στόχο να φτάσει ο αριθμός αυτός συνολικά στο 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Από σήμερα έως τις 31 Μαΐου, στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Metallica θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά εμπορεύματα για την ενίσχυση της Παγκόσμιας Κεντρικής Κουζίνας, ενώ ο καλλιτέχνης της οικογένειας των Metallica, Andrew Cremeans, δημιούργησε ένα μοναδικό μπλουζάκι για την εκστρατεία αυτή.

Όλα τα έσοδα θα παραχωρηθούν στην Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα.

Παράλληλα, το ίδρυμα All Within My Hands θα ξεκινήσει στις 2 Μαΐου έναν διαγωνισμό με στόχο συγκέντρωση χρημάτων που θα διαρκέσει ένα μήνα και θα προσφέρει ως έπαθλα αντικείμενα όπως οι κιθάρες με τις οποίες θα παίξουν οι James Hetfield και Kirk Hammett τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στο «Metallica Night» με τους San Francisco Giants στις 24 Μαΐου.

Ο ντράμερ των Metallica, Lars Ulrich, δήλωσε: «Το έργο που επιτελούν ο σεφ José Andrés και οι αφοσιωμένοι μάγειρες της Παγκόσμιας Κεντρικής Κουζίνας στην πρώτη γραμμή σε μια ανθρωπιστική κρίση δεν είναι τίποτα λιγότερο από απίστευτο. Εμπνεόμαστε, νιώθουμε ταπεινοί και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τις ομάδες τους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε έξι ευρωπαϊκές χώρες και φροντίζουν τα εκατομμύρια των Ουκρανών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

«Η Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα αντιπροσωπεύει όλα όσα πρεσβεύουν οι Metallica και το ίδρυμά μας All Within My Hands, παρέχοντας γεύματα με αξιοπρέπεια και ελπίδα παγκοσμίως», πρόσθεσε.

Ο Nate Mook, Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκόσμιας Κεντρικής Κουζίνας, ανέφερε: «Η World Central Kitchen είναι ευγνώμων για την υποστήριξη και την πίστη των Metallica και του ιδρύματος All Within My Hands στην αποστολή μας. Μοιράζονται την πεποίθησή μας ότι ένα πιάτο φαγητό είναι κάτι περισσότερο από απλή τροφή- είναι ελπίδα και σημάδι ότι κάποιος νοιάζεται».

«Η στήριξή τους θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να παρέχουμε φρέσκα και παρήγορα γεύματα στους Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τις εστίες τους, καθώς και σε όσους παραμένουν στη χώρα», συνέχισε.

Για να συνεισφέρετε, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα δωρεών του ιδρύματος All Within My Hands και να επιλέξετε το «World Central Kitchen Ukraine Relief Fund» από το αναπτυσσόμενο μενού. Το 100 τοις εκατό των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν κατευθείαν στην Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα. Το All Within My Hands δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα μέρος των δωρεών για την κάλυψη των εξόδων του.

Η Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα ιδρύθηκε από τον διάσημο σεφ José Andrés και ξεκίνησε να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια από τον σεισμό της Αϊτής το 2010.

Η Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα πιστεύει ότι το φαγητό είναι ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα. Η εκστρατεία της με τίτλο #ChefsForUkraine επιτελεί εκπληκτικό έργο για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής: Από τις 24 Φεβρουαρίου, πάνω από πέντε εκατομμύρια γεύματα έχουν διανεμηθεί σε πρόσφυγες σε έξι χώρες – σε ρυθμό 250.000 γευμάτων καθημερινά.

Καθώς το All Within My Hands επεκτείνει τον ετήσιο Μήνα Προσφοράς του σε δύο μήνες, θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τους νέους τρόπους βοήθειας και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτελεί η Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα.

«Όταν η οικογένεια των Metallica ενώνεται για έναν σκοπό, ο θετικός αντίκτυπος στις ζωές των ανθρώπων είναι εξαιρετικές», σημειώνεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος.