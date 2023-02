Οι Metallica δωρίζουν 250.000 δολάρια για τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία

«Δεν βρίσκουμε λόγια να περιγράψουμε την καταστροφή στη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία», ανέφεραν οι Metallica.

Το ίδρυμα All Within My Hands των Metallica δώρισε περισσότερα από 250.000 δολάρια για την παροχή βοήθειας στα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία προκάλεσε το θάνατο 41.000 ανθρώπων και άφησε δεκάδες χιλιάδες άστεγους.

«Δεν βρίσκουμε λόγια να περιγράψουμε την καταστροφή στη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία», έγραψαν οι Metallica σε μήνυμά τους στο Twitter.

«Ο σεισμός των 7,8 βαθμών έχει μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε ερείπια. Ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, ξεπερνώντας κατά τραγικό τρόπο τις 36.000 χαμένες ζωές», συνέχισε το συγκρότημα, πριν ανακοινώσει τις δωρεές στις οποίες προχώρησε.

«Δύο από τις συνεργαζόμενες οργανώσεις του ιδρύματος All Within My Hands, η Direct Relief και η World Central Kitchen, βρίσκονται στο σημείο παρέχοντας ιατρική βοήθεια και φαγητό στα θύματα αυτής της καταστροφής. Το #AWMH προσφέρει 125 χιλιάδες δολάρια σε κάθε οργάνωση για να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους», πρόσθεσαν οι Metallica.

Ο τεράστιος σεισμός και οι εξίσου ισχυροί μετασεισμοί που χτύπησαν τη νότια Τουρκία άφησαν πίσω τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 114.000 τραυματίες, ενώ σε δύο εκατομμύρια ανέρχονται οι εκτοπισμένοι.

Εκτιμάται επίσης ότι ισοπεδώθηκαν πάνω από 6.500 κτίρια, πολλά από τα οποία συνέθλιψαν τα θύματα που κοιμόντουσαν όταν χτύπησε ο εγκέλαδος νωρίς το πρωί.

Εν τω μεταξύ, οι Metallica ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι συγκέντρωσαν 3 εκατομμύρια δολάρια για το ίδρυμά τους All Within My Hands από τη φιλανθρωπική συναυλία «Helping Hands» που πραγματοποίησαν στις 16 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες στο Microsoft Theater.

Τα χρήματα αναμένεται να διατεθούν για την ενίσχυση προσπαθειών υποστήριξης της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, καταπολέμησης της πείνας και παροχής βοήθειας από καταστροφές.

Το Ίδρυμα All Within My Hands ιδρύθηκε από τους Metallica το 2017 και συνεργάζεται με φορείς σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την παροχή χρηματικών πόρων σε περιοχές φυσικών καταστροφών και την υποστήριξη της εκπαίδευσης με το πρωτοποριακό πρόγραμμα υποτροφιών «Metallica Scholars», το οποίο διανύει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του.