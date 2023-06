Οι Metallica δώρισαν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις μέρος των εσόδων της περιοδείας τους

Οι Metallica ανακοίνωσαν τα ποσά που διέθεσαν και τις οργανώσεις που στήριξαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην Ευρώπη.

Οι Metallica δώρισαν μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands ένα μέρος από τις πωλήσεις εισιτηρίων για το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour» στις κοινότητες που επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε στάσης τους.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς διοργανωτές των συναυλιών, το ίδρυμα All Within My Hands καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσει τις οργανώσεις που συμβαδίζουν με την αποστολή του και να διαθέσει κεφάλαια για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της στήριξής τους, οι Metallica ανακοίνωσαν τα ποσά που διέθεσαν και τις οργανώσεις που στήριξαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην Ευρώπη τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Διαφήμιση

Από τις δύο συναυλίες των Metallica στο Άμστερνταμ διατέθηκαν 40.000 ευρώ στη Voedselbanken Nederland & 40.000 ευρώ στην Blijf Groep και από τις εμφανίσεις τους στο Παρίσι διατέθηκαν 80.000 ευρώ στην Les Restos du Cœur

Επίσης, το All Within My Hands δώρισε από τις συναυλίες των Metallica στο Αμβούργο συνολικά 40.000 ευρώ στο CaFée mit Herz και 40.000 ευρώ στο DeinTopf, ενώ από τη στάση της περιοδείας του συγκροτήματος στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας παραχωρήθηκαν 928.000 κορόνες στην Göteborgs Stadsmission.

Εκτός αυτών των ποσών, από τις συναυλίες των Metallica στο Castle Donington του Ηνωμένου Βασιλείου διατέθηκαν 40.000 λίρες στην οργάνωση Help The Homeless Leicester και 40.000 λίρες στην οργάνωση Living Without Abuse.

Στους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της περιοδείας «WorldWired» των Metallica, το All Within My Hands δώρισε περισσότερα από 750.000 δολάρια σε τοπικές τράπεζες τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Οι Metallica και το AWMH συνέχισαν την πρακτική αυτή αργότερα στο βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας «WorldWired», κάνοντας δωρεές σε τοπικές τράπεζες τροφίμων σε κάθε πόλη και συναντώντας αφοσιωμένους ανθρώπους που εστιάζουν την καθημερινότητά τους στη βοήθεια των συνανθρώπων τους.

Πέρυσι, οι Metallica πρόσφεραν 500.000 δολάρια στο World Central Kitchen, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που διευθύνει ο φιλάνθρωπος και σεφ José Andrés, για να συνδράμουν στη σίτιση των Ουκρανών προσφύγων που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων.

Το All Within My Hands ιδρύθηκε από τα μέλη και το management των Metallica το 2017 ως ένα μέσο επένδυσης στους ανθρώπους και τους τόπους που στήριξαν το συγκρότημα.

Το ίδρυμα επικεντρώνεται στην ενίσχυση βιώσιμων κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, της καταπολέμησης της πείνας και άλλων σημαντικών τοπικών υπηρεσιών.

Όλα τα έξοδα του ιδρύματος All Within My Hands καλύπτονται από το συγκρότημα των Metallica, το διοικητικό συμβούλιο και μερικούς ξεχωριστούς φίλους, ώστε το 100% των δωρεών να καταλήγει στις οργανώσεις που υποστηρίζει.