Οι Metallica ανακοινώνουν την κυκλοφορία του live album «S&M2»

Το νέο live album των Metallica με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο έρχεται είκοσι χρόνια μετά το θρυλικό «S&M».

Oι συναυλίες των Metallica με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο στις 6 & 8 Σεπτεμβρίου του 2019, χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικές, για πολλούς λόγους.

Αρχικά, συνέπεσαν με τα εγκαίνια του «Chase Center» στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά και με την επανένωση του εμβληματικού rock συγκροτήματος με τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης μετά από 20 χρόνια.

Οι δύο sold out συναυλίες τους τον περασμένο Σεπτέμβριο συγκέντρωσαν περίπου από 40.000 θεατές από 70 διαφορετικές χώρες η καθεμία, ενώ οι κριτικές που απέσπασαν οι Metallica για τις εμφανίσεις τους αυτές ήταν διθυραμβικές.

Στις 28 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει από την Blackened Recordings και τη Universal Music η ζωντανή ηχογράφηση του 2019 σε ένα άλμπουμ με τίτλο «Metallica & San Francisco Symphony: S&M2».

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε ποικιλία εκδόσεων: Ψηφιακά, σε βινύλιο, σε Deluxe Box με αφίσες και προσωπικές σημειώσεις της μπάντας κ.ά.

Το «S&M2» θα είναι μια σημαντική κυκλοφορία στη δισκογραφία των Metallica και σε ηχητικό και σε οπτικό επίπεδο.

Το live album έχει διάρκεια περίπου δυόμιση ωρών και την παραγωγή του έχει επιμεληθεί ο Greg Fidelman μαζί με τους James Hetfield και Lars Ulrich.

Στην κυκλοφορία θα περιλαμβάνεται και ένα video documentary από τα shows των Metallica το Σεπτέμβριο του 2019, το οποίο έχει περάσει από επεξεργασία σε υψηλή ανάλυση (HQ) από τον Joe Hutching, με τα οπτικά αλλά και τα ηχητικά εφέ να έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο.

Το «S&M2» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία, ενώ οι live εκδοχές εκδοχές των τραγουδιών «All Within My Hands» και «Nothing Else Matters» κυκλοφορούν από τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.