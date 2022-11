Οι Metallica ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «72 Seasons» – Το πρώτο τραγούδι κυκλοφορεί

Το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ κυκλοφορεί.

Οι Metallica ανακοινώνουν ότι το δωδέκατο άλμπουμ τους, με τίτλο «72 Seasons», θα κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου 2023 μέσω της δισκογραφικής ετικέτας Blackened Recordings του συγκροτήματος.

Το «72 Seasons» θα περιέχει 12 τραγούδια σε παραγωγή του Greg Fidelman και των James Hetfield και Lars Ulrich των Metallica, έχοντας συνολική διάρκεια πάνω από 77 λεπτά. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των Metallica με νέο υλικό μετά το «Hardwired…To Self-Destruct» του 2016.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδοχές, μεταξύ των οποίων και διπλό LP μαύρο βινύλιο 140γρ. και βινύλια περιορισμένης έκδοσης, CD και ψηφιακά.

Προάγγελος του «72 Seasons» είναι το single «Lux Æterna», ένα καιτιγιστικό κομμάτι που συμπυκνώνει τα 40 χρόνια των Metallica σε τρεισήμισι λεπτά.

Το «Lux Æterna» είναι διαθέσιμο τώρα για streaming και download, καθώς και ως instant-track με όλες τις προπαραγγελίες του «72 Seasons» στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το single συνοδεύεται από ένα music video με την υπογραφή του Tim Saccenti στη σκηνοθεσία.

«Ταξιδέψαμε πρόσφατα στο Λος Άντζελες για να απαθανατίσουμε την ερμηνεία μας χρησιμοποιώντας κάποια τρελή τεχνολογία αιχμής», λένε οι Metallica σχετικά με το βίντεο του «Lux Æterna».

NEW METALLICA ALBUM // 72 SEASONS // COMING APRIL 14, 2023 Pre-Order & Pre-Save: https://t.co/JoINY35MNp pic.twitter.com/WdzgeWl1pb — Metallica (@Metallica) November 28, 2022

Ο James Hetfield εξηγεί για την έννοια του τίτλου του άλμπουμ: «72 εποχές. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας που διαμορφώνουν τον αληθινό ή ψεύτικο εαυτό μας. Η έννοια ότι μας είπαν “ποιοι είμαστε” οι γονείς μας. Μια πιθανή κατηγοριοποίηση σχετικά με τον τύπο της προσωπικότητας που είμαστε».

«Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι η συνεχής μελέτη αυτών των βασικών πεποιθήσεων και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο σήμερα», συνεχίζει.

«Μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μας είναι η αναπαράσταση ή η αντίδραση σε αυτές τις παιδικές εμπειρίες. Φυλακισμένοι της παιδικής ηλικίας ή απελευθερωμένοι από αυτά τα δεσμά που κουβαλάμε», αναφέρει.

Το πακέτο του άλμπουμ «72 Seasons» σχεδίασαν, για άλλη μια φορά, ο καλός φίλος των Metallica και καταξιωμένος σχεδιαστής David Turner και η ομάδα του.

Ο Turner, ο οποίος κέρδισε ένα βραβείο Grammy για τη δουλειά του στο «Death Magnetic», είναι ο άνθρωπος πίσω από την εμφάνιση και την αισθητική όλων των πρόσφατων κυκλοφοριών του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των «Through The Never», «S&M2» και «Hardwired…To Self-Destruct».

Επίσης, οι Metallica ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήσουν το 2023 και το 2024 μία νέα παγκόσμια περιοδεία με τον τίτλο «M27», στο πλαίσιο της οποίας θα δίνουν από δύο συναυλίες σε κάθε πόλη που θα επισκέπτονται, με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικά support acts η καθεμία.

Το tracklist του «72 Seasons»

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown Of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had A Son

10. Too Far Gone?

11. Room Of Mirrors

12. Inamorata