Η metal συνεργασία Ed Sheeran και Cradle of Filth είναι στα σκαριά

«Θα κυκλοφορήσει όταν ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Dani Filth για το τραγούδι των Cradle of Filth με τον Ed Sheeran.

Η συνεργασία του Ed Sheeran με τους Cradle of Filth είναι γεγονός.

Ο frontman του metal συγκροτήματος, Dani Filth, αποκάλυψε πέρυσι ότι είχε συζητήσει με τον Ed Sheeran μέσω emails για ένα ντουέτο – έκπληξη.

Σε μία νέα συνέντευξη στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ Knotfest των Slipknot, δήλωσε ότι άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε ένα τραγούδι, όμως τα σχέδιά τους μπήκαν στον πάγο λόγω της περιοδείας και των προσωπικών υποχρεώσεων του Ed Sheeran. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε η συνεργασία τους θα πραγματοποιηθεί.

«Έχει κάνει λίγη δουλειά», είπε ο Dani Filth. «Αλλά μετά απέκτησε ένα μωρό και μετά αποσυντονίστηκε και έκανε ό, τι κάνει ο Ed, δηλαδή να δίνει τεράστιες συναυλίες σε όλο τον κόσμο», συνέχισε.

«Δεν είναι στην διάθεσή μας. Αλλά πρόκειται να το τελειώσει, με διαβεβαιώνει. Στην πραγματικότητα, μίλησα μαζί του αρκετά πρόσφατα. Ναι, οπότε θα συμβεί», σχολίασε.

Ο τραγουδιστής των Cradle of Filth σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη για την κυκλοφορία της συνεργασίας τους. «Θα κυκλοφορήσει όταν ολοκληρωθεί. Δεν ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει», ανέφερε.

Οι βάσεις για μία συνεργασία μεταξύ των Cradle of Filth και του Ed Sheeran μπήκαν πέρυσι, όταν ο Βρετανός pop star δήλωσε ότι είναι μεγάλος λάτρης της metal μουσικής, προσθέτοντας ότι αγαπούσε συγκροτήματα όπως οι Cradle of Filth και οι Slipknot όταν μεγάλωσε.

Ο Ed Sheeran συμπλήρωσε ότι «δεν θα είχε αντίρρηση» να ηχογραφήσει ένα metal άλμπουμ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Ed Sheeran βοήθησε στην ίδρυση ενός νέου μουσικού κέντρου χαρίζοντας την κιθάρα του

Αφού ο Dani Filth έγραψε σε μία ανάρτησή του στο Instagram ότι «θα το πιστέψω όταν το δω», ήρθε σε επαφή με τον Ed Sheeran και άρχισαν να συζητούν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Ο frontman Cradle of Filth παραδέχτηκε ότι του αρέσει η ιδέα να συνεργαστεί με έναν καλλιτέχνη που εκπροσωπεί ένα τόσο διαφορετικό στυλ μουσικής: «Η σύγκρουση των ενδιαφερόντων, το πάντρεμα των άκρων, νομίζω, ότι είναι από μόνο του ενδιαφέρον», είπε.

Ο Dani Filth αποκάλυψε πέρυσι ότι μία ιδέες που συζητούσε με τον Ed Sheeran ήταν να κυκλοφορήσουν ένα τραγούδι για φιλανθρωπικό σκοπό.

«Στην πραγματικότητα επικοινωνούμε με e-mail… Πραγματικά επικοινώνησε μαζί μου. Με κάλεσε στο σπίτι του. Λοιπόν, είπε ότι θα μπορούσε να έρθει στο δικό μου, αλλά του είπα ότι δεν έχω δικό μου μπαρ ή χωριό και ότι θα ήταν καλύτερα να πάω εγώ εκεί», ανέφερε.

«Είπε ότι θα έκανε τα πάντα. Στην κυριολεξία. Είπε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής. Φαίνεται πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος», συνέχισε.

«Νομίζω ότι η συνεργασία με τον Ed Sheeran θα ήταν πολύ διασκεδαστική. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν το κάναμε για φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί τουλάχιστον θα έφερνε λίγη αξιοπιστία σε αυτό», εξήγησε.

«Γιατί προφανώς το κοινό του θα έλεγε: “Ω, Θεέ μου, έχει αυτόν τον περίεργο κωμικό τύπο”, και το δικό μου κοινό θα έλεγε: “Ω, Θεέ μου, είναι λίγο περίεργο, έτσι δεν είναι;”. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα πιάνει στις ημέρες μας», πρόσθεσε ο Dani Filth.

Ο Ed Sheeran βούτηξε νωρίτερα φέτος στον κόσμο της rock κυκλοφορώντας μία hard rock εκδοχή της επιτυχίας «Bad Habits» με τη συμμετοχή των Bring Me The Horizon. Ο τραγουδιστής και το συγκρότημα παρουσίασαν τη συνεργασία τους στη σκηνή των BRIT Awards 2022, ενώ στις 27 Αυγούστου ο Ed Sheeran εμφανίστηκε ως καλεσμένος των Bring Me The Horizon στην εμφάνισή τους στο Reading Festival στην Αγγλία.