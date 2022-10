Mercury Prize 2022: Στη Little Simz το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς

Το άλμπουμ «Sometimes I Might Be Introvert» της Little Simz επιλέχθηκε για το Mercury Prize του 2022.

Η Little Simz κέρδισε το βραβείο του Mercury Prize για το 2022.

Η 28χρονη ράπερ επικράτησε με το άλμπουμ της «Sometimes I Might Be Introvert» καλλιτεχνών όπως ο Harry Styles και ο Sam Fender και ανακηρύχθηκε νικήτρια στη φετινή τελετή του Mercury Prize, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Eventim Apollo του Λονδίνου το βράδυ της Τρίτης 18 Οκτωβρίου με οικοδέσποινα τη Lauren Laverne.

Η Little Simz παρέλαβε το τρόπαιο του νικητή και μία επιταγή των 25.000 λιρών και στη συνέχεια ερμήνευσε ένα τραγούδι από το άλμπουμ της «Sometimes I Might be Introvert».

Αρχικά ήταν άναυδη όταν ανέβηκε στη σκηνή, αλλά στη συνέχεια είπε: «Ουάου. Είμαι πολύ πολύ συγκλονισμένη, είμαι πολύ ευγνώμων. Δόξα στον Θεό, Θεέ Μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την οικογένειά μου εδώ πέρα, τους αγαπημένους μου εδώ πέρα. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Mercury Prize για αυτό το απίστευτο, απίστευτο βραβείο».

«Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον αδελφό μου και στενό συνεργάτη μου Inflo, ο Flo με γνωρίζει από τότε που ήμουν πολύ νέα, έχει μείνει δίπλα μου, δημιουργήσαμε αυτό το άλμπουμ μαζί. Υπήρχαν στιγμές στο στούντιο που δεν ήξερα αν θα τελειώσω αυτόν τον δίσκο, περνούσα όλα τα συναισθήματα, μου στάθηκε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Little Simz επαίνεσε στη συνέχεια τους άλλους υποψήφιους για το φετινό Mercury Prize.

«Όλοι σας είστε απίστευτοι, όλοι μας κάναμε απίστευτα άλμπουμ, όλοι μας αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων με τη μουσική μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, οπότε αυτό το βραβείο είναι πραγματικά για εμάς», ανέφερε.

Το άλμπουμ «Sometimes I Might Be Introvert» της Little Simz επιλέχθηκε για το Mercury Prize του 2022 επειδή είναι «ολοκληρωμένο και πολυσύνθετο αλλά και απόλυτα προσιτό».

Η κριτική επιτροπή του Mercury Prize δήλωσε: «Σε μία χρονιά που, για να το θέσουμε ήπια, έφερε μάλλον πολλές προκλήσεις, η βρετανική και ιρλανδική μουσική ευδοκίμησε περισσότερο από ποτέ. Αυτό έκανε εξαιρετικά δύσκολο για τους κριτές να επιλέξουν έναν τελικό νικητή ανάμεσα στα 12 υποψήφια Άλμπουμ της Χρονιάς για το 2022, απλά και μόνο επειδή όλα τους είχαν τόσα πολλά να προσφέρουν».

«Όταν ήρθε η ώρα, η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το “Sometimes I Might Be Introvert” της Little Simz που όλοι μπορούσαν να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του. Αυτό το ολοκληρωμένο και πολυσύνθετο, αλλά και απόλυτα προσιτό άλμπουμ είναι το έργο ενός ανθρώπου που προσπαθεί συνεχώς να πιέζει τον εαυτό του», ανέφεραν οι κριτές.

«Ασχολείται με θέματα τόσο προσωπικά όσο και πολιτικά, ενώ τα τοποθετεί απέναντι σε μουσική που είναι τόσο εκλεπτυσμένη όσο και ποικιλόμορφη. Το Mercury Prize έχει ως στόχο να αναδείξει τα άλμπουμ με διαχρονική αξία και πραγματική τέχνη. Το “Sometimes I Might Be Introvert” διαθέτει και τα δύο», τόνισαν.

Από τους δώδεκα καλλιτέχνες που ήταν υποψήφιοι για το Mercury Prize του 2022, οι έντεκα από αυτούς – μεταξύ των οποίων οι Fergus McCreadie, Gwenno, Jessie Buckley και Bernard Butler, Joy Crookes, Kojey Radical, Nova Twins, Self Esteem και Yard Act – εμφανίστηκαν ζωντανά στη σκηνή του Eventim Apollo, ενώ ο Harry Styles, o οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στις ΗΠΑ, έστειλε μία μαγνητοσκοπημένη εμφάνιση.

Η τελετή απονομής του Mercury Prize 2022 επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Οι υποψηφιότητες για το Μercury Prize 2022

• Fergus McCreadie – «Forest Floor»

• Gwenno – «Tresor»

• Harry Styles – «Harry’s House»

• Jessie Buckley & Bernard Butler – «For All Our Days That Tear The Heart»

• Joy Crookes – «Skin»

• Kojey Radical – «Reason To Smile»

• Little Simz – «Sometimes I Might Be Introvert»

• Nova Twins – «Supernova»

• Sam Fender – «Seventeen Going Under»

• Self Esteem – «Prioritise Pleasure»

• Wet Leg – «Wet Leg»

• Yard Act – «The Overload»