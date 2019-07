Το Mercury Prize αποτελεί ένα από τα πιο φημισμένα βραβεία στη βρετανική μουσική βιομηχανία.

Το Hyundai Mercury Prize τιμά τα καλύτερα δείγματα της βρετανικής μουσικής αναδεικνύοντας τα 12 «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Κύρια αποστολή του Mercury Prize είναι να τιμήσει τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, να παρουσιάσει μία σύνοψη της χρονιάς στη μουσική και να βοηθήσει στην προώθηση νέων άλμπουμ σε ένα ευρύτερο κοινό.

Το Mercury Prize δεν έχει κατηγορίες είναι ανοιχτό προς όλα τα είδη της μουσικής, τα οποία ποικίλουν κάθε έτος. Η επιτροπή της διοργάνωσης επιλέγει τα 12 «Άλμπουμ της Χρονιάς» και ένα μόνο νικητή.

Οι δώδεκα καλλιτέχνες λαμβάνουν ένα ειδικά σχεδιασμένο βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς», ενώ στο νικητή απονέμεται το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο αξίας 25.000 βρετανικών λιρών.

Βαρύνουσας σημασίας είναι η δημόσια προβολή του νικητήριου άλμπουμ και η ραγδαία αύξηση του κύρους των υποψηφίων καλλιτεχνών.

Μία ανεξάρτητη επιτροπή κριτών επέλεξε τη λίστα την υποψηφιοτήτων, έχοντας ακούσει επί σειρά μηνών όλες τις δισκογραφικές δουλειές που υποβλήθηκαν προς εξέταση, οι οποίες ξεπερνούν συνήθως τις 220. Η απόφασή τους βασίζεται αποκλειστικά στην ποιότητα εκάστοτε άλμπουμ.

Η ίδια κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, θα συνεδριάσει ξανά την ημέρα των βραβείων προκειμένου να επιλέξει το Νο. 1 «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Η τελετή απονομή για το Mercury Prize 2019 θα λάβει χώρα την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στο «Eventim Apollo» του Λονδίνου και θα μεταδοθεί από το BBC Four.

Στη φετινή διοργάνωση δικαίωμα συμμετοχής είχαν τα άλμπουμ Βρετανών και Ιρλανδών καλλιτεχνών που κυκλοφόρησαν από τις 21 Ιουλίου 2018 έως τις 19 Ιουλίου 2019.



H shortlist του Mercury Prize 2019:

The 1975 – «A Brief Inquiry Into Online Relationships»

Anna Calvi – «Hunter»

Black Midi – «Schlagenheim»

Cate Le Bon – Reward»

Dave – «Psychodrama»

Foals – «Everything Not Saved Will Be Lost – «Part 1»

Fontaines D.C. – «Dogrel»

Idles – «Joy as an Act of Resistance»

Little Simz – «Grey Area»

Nao – «Saturn»

Seed Ensemble – «Driftglass»

slowthai – «Nothing Great About Britain»