Σε ποιον καλλιτέχνη κατέληξε ένα από τα πιο φημισμένα βραβεία στη μουσική βιομηχανία, το περιώνυμο «Mercury Prize»;

Το «Mercury Prize» για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» γιορτάζει και προωθεί την καλύτερη βρετανική μουσική, αναγνωρίζοντας τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα σε μια σειρά από σύγχρονα είδη μουσικής.

Η λίστα των φετινών υποψηφίων επιλέχθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και αποκαλύφθηκε σε μία ειδική εκδήλωση, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, με παρουσιαστή τον Huw Stephens του BBC Music.

Οι κριτές δήλωσαν ότι «η φετινή λίστα υποψηφίων του “Mercury Prize” γιορτάζει την αξιοσημείωτη δύναμη της βρετανικής μουσικής. Αυτό που έχουν κοινό αυτοί οι καλλιτέχνες είναι μία μεταδοτική ευχαρίστηση στη δημιουργία μουσικής και μία αφοπλιστική αίσθηση του επείγοντος για τη μουσική που κάνουν. Απολαμβάνουν την εξερεύνηση των μουσικών δυνατοτήτων και αρνούνται να προσκολληθούν από τις συμβάσεις του είδους».

Η τελετή απονομής για το 2017 διεξήχθη την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στο «Eventim Apollo», στο Hammersmith του Λονδίνου. Η εκδήλωση περιελάμβανε ζωντανές εμφανίσεις από πολλούς από τους υποψηφίους καλλιτέχνες και το βράδυ κορυφώθηκε με την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή του «Mercury Prize» για το «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Οι υποψήφιοι

Οι καλλιτέχνες και οι δισκογραφικές δουλειές που προτάθηκαν για το «Mercury Prize» του 2017 ήταν οι:

alt-j – «Relaxer»

Blossoms – «Blossoms»

Dinosaur – «Together, As One»

Ed Sheeran – «÷» (Divide)

Glass Animals – «How to Be a Human Being»

J Hus – «Common Sense»

Kate Tempest – «Let Them Eat Chaos»

Loyle Carner – «Yesterday»s Gone»

Sampha – «Process»

Stormzy – «Gang Signs & Prayer»

The Big Moon – «Love in the 4th Dimension»

The xx – «I See You»

Ο νικητής

Μεγάλος νικητής του περίβλεπτου βραβείου αναδείχθηκε ο 28χρονος Sampha και ο παρθενικός δίσκος του με γενικό τίτλο «Process», ο οποίος κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο με την ετικέτα των Young Turks και Beggars Group.

Πριν τη βράβευση με το «Mercury Prize», το «Process» είχε αποκομίσει μία ευρεία γκάμα επαινετικών κριτικών.

«Ο Sampha εκτελεί ένα ηχητικά περιπετειώδες όραμα που είναι εντελώς δικό του και χτίζει επάνω στην τεράστια δυνατότητά του», σχολίασε το «Entertainment Weekly», ενώ ο «Guardian» τόνισε ότι ο Βρετανός καλλιτέχνης «επιδεικνύει μία ιδιοφυή ατομική προσέγγιση στην ενορχήστρωση».

Το «Pitchfork» έγραψε πως «το “Process” είναι μία εξάσκηση στην εύρεση της ομορφιάς ακόμα και μέσα στην τραγωδία του θανάτου ενός γονέα (σ.σ. ο Sampha έχασε τη μητέρα του από καρκίνο), ένας δίσκος ατομικής ακεραιότητας και σκληρά κερδισμένου οπτιμισμού. Είναι το καλύτερο R&B ντεμπούτο από τους FKA Twigs και έπειτα».

Το «The Skinny» έδωσε στο άλμπουμ την απόλυτη βαθμολογία, δηλώνοντας: «Το “Process” είναι μία εξάσκηση στην κάθαρση, μία βαθιά αναπνοή σε ότι κείτεται στη γυμνή ψυχή του Sampha μέσα από την υπέροχη βινιέτα της ζωής του. Ανησυχεί, μετανιώνει, πονάει. Είναι άνθρωπος».

Ο Sampha παραλαμβάνει το πολυπόθητο τρόπαιο: