Ποιοι καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν ένα από τα πιο φημισμένα βραβεία στη μουσική βιομηχανία, το περίβλεπτο «Mercury Prize»;

Το «Mercury Prize» για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» γιορτάζει και προωθεί την καλύτερη βρετανική μουσική, αναγνωρίζοντας τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα σε μια σειρά από σύγχρονα είδη μουσικής.

Η λίστα των φετινών υποψηφίων επιλέχθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και αποκαλύφθηκε σε μία ειδική εκδήλωση, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, με παρουσιαστή τον Huw Stephens του BBC Music.

Οι κριτές δήλωσαν ότι «η φετινή λίστα υποψηφίων του «Mercury Prize» γιορτάζει την αξιοσημείωτη δύναμη της βρετανικής μουσικής. Αυτό που έχουν κοινό αυτοί οι καλλιτέχνες είναι μία κολλητική ευχαρίστηση στη δημιουργία μουσικής και μία αφοπλιστική αίσθηση του επείγοντος για τη μουσική που κάνουν. Απολαμβάνουν την εξερεύνηση των μουσικών δυνατοτήτων και αρνούνται να προσκολληθούν από τις συμβάσεις του είδους.»

Η τελετή απονομής για το 2017 θα λάβει χώρα την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στο «Eventim Apollo», στο Hammersmith του Λονδίνου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις από πολλούς από τους υποψηφίους καλλιτέχνες και το βράδυ θα κορυφωθεί με την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή του «Mercury Prize» για το «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Ο εταίρος μετάδοσης του Βραβείου, το «BBC Music», θα παρέχει ζωντανή τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη της εκδήλωσης μέσω των «BBC Four» και «BBC Radio 6 Music». Στο ραδιόφωνο, θα μεταδοθούν οι εμφανίσεις από τους καλλιτέχνες εκείνη τη νύχτα, «χτίζοντας» το κλίμα μέχρι τη στιγμή που ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά.

Πριν από αυτό, το «BBC Two» θα μεταδώσει ένα 30λεπτο ντοκιμαντέρ με την προεπισκόπηση των ονομάτων που είναι προτεινόμενοι για το βραβείο του 2017, μιλώντας επιπλέον σε καλλιτέχνες από την εμπροσθοφυλακή της grime μουσικής, της ποίησης και της rock κιθάρας, καθώς σε προηγούμενους νικητές του Mercury που είναι υποψήφιοι ξανά φέτος για το διακεκριμένο βραβείο. Το «BBC Radio 6 Music» θα μεταδίδει επίσης ζωντανά τη βραδιά και θα συνομιλήσει με το νικητή του «Mercury Prize» για το 2017.

Οι υποψήφιοι για το «Mercury Prize» του 2017

alt-j – «Relaxer»

Blossoms – «Blossoms»

Dinosaur – «Together, As One»

Ed Sheeran – «÷» (Divide)

Glass Animals – «How to Be a Human Being»

J Hus – «Common Sense»

Kate Tempest – «Let Them Eat Chaos»

Loyle Carner – «Yesterday»s Gone»

Sampha – «Process»

Stormzy – «Gang Signs & Prayer»

The Big Moon – «Love in the 4th Dimension»

The xx – «I See You»

Ακούστε μουσικές επιλογές από τα προτεινόμενα άλμπουμ στην ακόλουθη λίστα: