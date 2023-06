Οι Melvins ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Οι Melvins ζωντανά στην Αθήνα – Μαζί τους οι Vodka Juniors και οι Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

Οι πρωτοπόροι του sludge rock Melvins, ένα από τα πιο εμβληματικά αμερικανικά συγκροτήματα όλων των εποχών, με 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη μουσική σκηνή, θα μας χαρίσουν το πιο σημαντικό live του καλοκαιριού τη Δευτέρα 3 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Στο πλευρό τους θα εμφανιστούν οι Vodka Juniors και οι Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Οι Melvins είναι ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής. Δημιουργήθηκαν το 1983 με επικεφαλής τον τραγουδιστή/κιθαρίστα Buzz Osborne και έδρα το Montesano της Ουάσινγκτον. Συνδυάζουν, με μεγάλη μαεστρία, το punk rock και τη heavy μουσική, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό, νέο υποείδος.

Ανήκουν στη σχολή των μουσικών που δεν περιορίζουν τον ήχο τους και τολμούν, με άνεση και επιτυχία, να κινηθούν σε διάφορα είδη, όπως grunge, stoner, sludge, doom metal, hardcore punk και alternative rock.

Κατά τη διάρκεια των 40 ετών σχεδόν ιστορίας τους, με βασικούς πυλώνες τους Buzz Osborne και Dale Crover, οι Melvins έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα πάνω από 25 άλμπουμ, πολυάριθμα EPs, live albums, singles και σπάνια κομμάτια.

Οι Melvins έχουν ανοίξει το δρόμο και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τα περισσότερα συγκροτήματα της grunge σκηνής του Σιάλτ, όπως οι Nirvana, Soundgarden και Mudhoney.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Melvins ήταν ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του frontman των Nirvana, Kurt Cobain, ενώ ο Adam Jones των Tool, διαχρονικός θαυμαστής των Melvins, τους χαρακτήρισε, σε συνέντευξή του το 1994, ως τους εφευρέτες του grunge.

Πρόσφατα, οι Melvins κυκλοφόρησαν την ακουστική συλλογή «Five Legged Dog». Το άλμπουμ περιέχει 36 τραγούδια, μεταξύ των οποίων επανεκτελέσεις μερικών από τα πιο heavy τραγούδια τους, καθώς και διασκευές τραγουδιών από αγαπημένους καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια της δισκογραφίας τους, οι Melvins έχουν συνεργαστεί με τους Jello Biafra, Mudhoney και Fantômas και έχουν περιοδεύσει επανειλημμένα σε όλο τον κόσμο.

Vodka Juniors

Οι Vodka Juniors αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της ελληνικής underground σκηνής.

Ξεκίνησαν από τις θρυλικές πλέον εμφανίσεις τους σε υπόγειες σκηνές και κατέληξσν στα συνεχή sold out στα πιο μεγάλα venues και φεστιβάλ.

Μαζί τους κουβαλάνε μεταξύ άλλων, διπλά και τριπλά albums («Dark Poetry», «Clubriot»), τρία ιστορικά «Pirate Tours» και μία γιγαντιαία τρίμηνη περιοδεία 100 ημερών ανάμεσα σε αμέτρητες άλλες περιοδεία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γνωστοί πλέον για τα χαοτικά και έντονα, συναισθηματικά φορτισμένα live τους, οι Vodka Juniors διατηρούν την ίδια οικογενειακή ατμόσφαιρα, είτε πρόκειται για συναυλίες με εκατοντάδες θεατές είτε με πολλούς χιλάδες.

Οι Vodka Juniors είναι ένα μείγμα από punk, hiphop, dub, thrash και πολλά electronic elements που ξεκίνησε να στήνεται με punk δίσκου όπως το «Drunk and loud» και το «Suburbancore» και κατέληξε εκεί στο πιο πρόσφατο «Warrior Anthems».

Με ελάχιστες συνεντεύξεις και χωρίς διαφημιστικά κόλπα, πιστοί στη σκληρή δουλειά και την αληθινή άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, οι Vodka Juniors συνεχίζουν να κατεδαφίζουν σκηνές όπου βρεθούν.

Οι Vodka Juniors κλείνουν τον κύκλο του τελευταίου άλμπουμ τους στην Αθήνα δίνοντας το σύνθημα για το ξεκίνημα της νέας εποχής, as the song goes: «Addicted to the road, one thing I have come to know, I count my age with miles not years and I got thousands more to go…»

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

Οι Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs είναι οι Matthew Baty, Sam Grant, John-Michael Hedley, Ewan Mackenzie και Adam Ian Sykes.

Το συγκρότημα από το Newcastle πρόσφατα ολοκλήρωσε το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Land of Sleeper».

Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Viscerals» (2020), αποθεώθηκε σε όλους τους τομείς λαμβάνοντας κριτικές από κορυφαία διεθνή μέσα, όπως τα Guardian, Mojo, Uncut, The Line of Best Fit, Louder Than War και περιελάμβανε τα άκρως επιτυχημένα singles «Reducer» και «Rubbernecker».

Πληροφορίες

Προπώληση εισιτηρίων

Online: www.viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

– Public

– Καταστήματα Nova

– Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)