Η Melody Gardot ζωντανά στο Ηρώδειο

Η Melody Gardot φέρνει τα τραγούδια της στο Ηρώδειο.

Η Melody Gardot έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο την Τετάρτη 12 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Εδώ και πάνω από μία δεκαπενταετία είναι και παραμένει μία από τις πιο cool φυσιογνωμίες της σύγχρονης μουσικής, έχοντας κατακτήσει απόλυτα τον ακροατή και τον θεατή με την ποιότητα και το βελούδο της φωνής της ως τραγουδίστρια, με την ώριμη γεύση της μουσικής γραφής της ως τραγουδοποιός και την απόκοσμη παρουσία της ως performer επί σκηνής.

Μία καλλιτέχνιδα που διατηρεί δροσερή την αίσθηση της παλιάς μελωδικής τζαζ, ισορροπώντας ανάμεσα στη σόουλ, την bossa και στο μπλουζ, παίρνοντας κάθε φορά τον ιδιαίτερο ερμηνευτικό χαρακτήρα που δίνει η ίδια στη μουσική της.

Διαφήμιση

Η Melody Gardot στην αρχή της πορείας της, μετά από ένα φοβερό ατύχημα που την έκανε (ουσιαστικά) να ξαναγεννηθεί και να κάνει μία δεύτερη αρχή στη ζωή της, μπήκε στη δική μας ζωή την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ως μια ξεχωριστή νέα Αμερικανίδα τραγουδίστρια, πιανίστρια και κιθαρίστρια με το στάνταρντ και πρωτότυπο υλικό των δύο πρώτων της άλμπουμ («Worrisome Heart» και «My One and Only Thrill»).

Με το ντεμπούτο της, η Melody Gardot δημιούργησε την αίσθηση ότι η παρουσία της έρχεται να ανανεώσει όλη την παλιά καλή σχολή της cool jazz και της σύμμειξής της με τη λάτιν και βραζιλιάνικη ηχορυθμία που γνωρίσαμε στα ’60s από τον Stan Getz και τον μύθο που μας έδεσε για πάντα με τους θρυλικούς Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto κ.ά.

Έτσι, σήμερα η Melody Gardot γράφει και παρουσιάζει κυρίως τη δική της μουσική και τα δικά της τραγούδια, κρατώντας μέσα σε αυτά όλη την παράδοση που μπορεί να χαρακτηρίσει την ευρεία και δημιουργική τέχνη μίας Nina Simone ή μιας Joni Mitchel.

Η Melody Gardot διαθέτει μία σπουδαία και ξεχωριστή δισκογραφία που συμπεριλαμβάνει επιτυχημένα άλμπουμ όπως «The Absence» του 2012 ή «Currency of Man» του 2015.

Επίσης έχει εκτείνει τη δημιουργική παρουσία της σε ακόμα πιο απαιτητικά πεδία και όψεις όπως εκφράζονται στο «Sunset In The Blue» (έναν πραγματικό ορχηστρικό πίνακα) του 2020 ή στην πρόσφατη συνεργασία της με τον πιανίστα / συνθέτη Philippe Baden Powell (γιο του γκραν μετρ της bossa nova Baden Powell) στον δίσκο που έχει τίτλο «Entre Eux Deux».

Γεννημένη το 1985 στο Νιου Τζέρσι, η Melody Gardot ξεκίνησε από νωρίς τη σχέση της με τη μουσική ζώντας στη Φιλαδέλφεια και μαθαίνοντας πιάνο το οποίο αξιοποίησε στην εφηβεία της παίζοντας σε τοπικά κλαμπ ένα ιδιαίτερο μείγμα από τζαζ, μπλουζ και ροκ τραγούδια.

Δυστυχώς, στα 19 της, ένα αυτοκίνητο που έκανε μία παράνομη στροφή, χτύπησε το ποδήλατό της και την ίδια με αποτέλεσμα να μείνει έναν ολόκληρο χρόνο στο νοσοκομείο, έχοντας γλιτώσει μεν τη ζωή της αλλά έχοντας σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει – και τα αντιμετώπισε τόσο με φυσιοθεραπεία όσο και με. μουσικοθεραπεία.

Το ατύχημα της άφησε μία ιδιαίτερη φωτοευαισθησία και ηχοευαισθησία που την έκανε να φοράει έκτοτε σκούρα γυαλιά αλλά και να στραφεί σε πιο ήσυχες μορφές μουσικής όπως η cool jazz, η bossa nova, το γαλλικό chanson, η folk κ.ο.κ., πάνω στις φόρμες των οποίων άρχισε πια να γράφει τα δικά της τραγούδια, μαθαίνοντας και παίζοντας κιθάρα καθώς το πιάνο ήταν πια άβολο γι’ αυτήν.

Από αυτά βγήκε το 2005 ένα extended play με τίτλο «Some Lessons: The Bedroom Sessions», το οποίο παίχτηκε πολύ στα ραδιόφωνα της Φιλαδέλφειας και έκανε την Melody Gardot γνωστή στο κοινό.

Έτσι, ξεκίνησε την καριέρα της, φορώντας σκούρα γυαλιά – που έγιναν συστατικό του στυλ της – αλλά και συνεχίζοντας τις θεραπείες της και κατά τη διάρκεια των περιοδειών της, που ακολούθησαν και τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου της άλμπουμ, «Worrisome Heart», που ανέβηκε στο Νο. 2 του Traditional Jazz Chart του Billboard το 2007.

Δυο χρόνια αργότερα, το «My One and Only Thrill» έκανε τη Melody Gardot πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο ως μια νέα φωνή και φρέσκια παρουσία στον κόσμο της τζαζ και της pop-τζαζ, έχοντας και τη σφραγίδα παραγωγής του Larry Klein και τις μοναδικές ενορχηστρώσεις του Vince Mendoza.

Πάνω σε αυτή τη βάση κινήθηκε η μετέπειτα πορεία της Melody Gardot, εμπλουτίζοντας συνεχώς τον μουσικό κόσμο της, κυριολεκτικά με λατινογενείς και αφρικανικές ηχορυθμίες στο «The Absence» του 2015 με σάμπα, τάνγκο, calypso στοιχεία που διευρύνθηκαν πιο πολύ στο «Sunset in the Blue» του 2020 – με ενδιάμεσο το «Live in Europe» του 2018.

Ώσπου, το 2022, μέσα σε όλη την ιδιαιτερότητα των συνθηκών που βιώσαμε, ήρθε η συνεργασία της Melody Gardot με τον Philippe Baden Powell.

Διαφήμιση

Αν και φέρει το βαρύ επώνυμο του μυθικού Βραζιλιάνου κιθαρίστα, ο Philippe Baden Powell διαθέτει αυτόνομο συνθετικό και ερμηνευτικό ταλέντο που αντικατοπτρίζεται άριστα στο κοινό τους άλμπουμ «Entre Eux Deux» με τη Melody Gardot σε τραγούδια που έχουν γράψει μαζί (συν μία διασκευή ενός τραγουδιού του Francis Lai από την ταινία «Ένας άνδρας και μία γυναίκα» του Κλωντ Λελούς) και που διατηρούν όλη την ομορφιά και γοητεία του κλασικού, που θα απολαύσουμε live.

Πληροφορίες

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων

Δίκτυο viva

– Ηλεκτρονικά: viva.gr

– Τηλεφωνικά: 11876

– Δίκτυο μεταπωλητών viva: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni’s

Κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Info Point Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 17:00

Τηλ: 211 800 8181

Online: www.aefestival.gr