Melody Gardot και Sting ενώνουν δυνάμεις στο «Little Something»

Η Melody Gardot και ο Sting ενώνουν τις φωνές τους.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια τραγουδοποιός Melody Gardot ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της και ταυτόχρονα αποκαλύπτει μία μουσική συνάντηση κορυφής με το είδωλο της ροκ μουσικής Sting.

Οι χαρακτηριστικές φωνές των δύο καλλιτεχνών ενώνονται σε ένα ντουέτο με τον τίτλο «Little Something», ένα uptempo pop τραγούδι με λάτιν επιρροές που κυκλοφορεί από την Decca Records / Universal Music.

Το τραγούδι υπογράφουν η Melody Gardot, ο Sting, ο επί πολλά έτη κιθαρίστας του, Dominic Miller και ο Γάλλος παραγωγός Jen Jis, ενώ την παραγωγή έχει επιμεληθεί ο – τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy – Robert Orton (Lady Gaga, Carly Rae Jepsen, Lana Del Rey)

Ο Sting λέει για το ντουέτο: «Αυτό το νέο τραγούδι – που έχει γραφτεί μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο Dominic Miller – έχει μια απλή και μεταδοτική χαρά και ήταν πολύ διασκεδαστικό που αντάλλαξα φωνητικά με την εξαιρετική Melody Gardot, ελπίζω να μπορέσετε ακούσετε το χαμόγελο στις φωνές μας».

Η Melody Gardot προσθέτει: «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η συνεργασία είναι το μόνο προτέρημα που αντισταθμίζει τα ελαττώματα για εμάς μουσικούς. Έμεινα τόσο έκπληκτη όταν ο Jen Jis ήρθε με αυτό το τραγούδι για να ανακαλύψω ότι ήταν ένα ντουέτο με τον Sting!».

«Αν και αναγνωρίζω ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή από το συνηθισμένο μουσικό μου είδος, μου άρεσε που είχα την ευκαιρία να προκαλέσω τον εαυτό μου με κάτι νέο… αυτό είναι η μουσική», συμπληρώνει.

Τον προηγούμενο Μάιο, ενώ ήταν σε κοινωνική απομόνωση στο σπίτι της στο Παρίσι, η Melody Gardot κέντρισε την προσοχή όταν απηύθυνε κάλεσμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα σε μουσικούς που δεν μπορούσαν να εργαστούν λόγω των περιορισμών για την καταπολέμηση του COVID-19.

Με τη βοήθειά τους, ηχογράφησε εξ αποστάσεως ένα τραγούδι με τον τίτλο «From Paris With Love» που κυκλοφόρησε για καλό σκοπό.

Ο νέος δίσκος της Melody Gardot θα φέρει τον τίτλο «Sunset In The Blue» και θα κυκλοφορήσει από την Decca Records / Universal Music στις 23 Οκτωβρίου, αποτελώντας μια ορχηστρική γιορτή των τζαζ ριζών της.

Η Γαλλίδα ερμηνεύτρια συνεργάζεται ξανά με την ομάδα του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ της «My One and Only Thrill»: Με τον παραγωγό Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), τον ενορχηστρωτή και συνθέτη Vince Mendoza (Björk, Robbie Williams, Elvis Costello) και με τον θρυλικό μηχανικό ήχου Al Schmitt (Frank Sinatra, Joao Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney).