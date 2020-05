ΜΕΛΙSSES: Σάρωσαν σε τηλεθέαση με το μεγάλο πάρτι τους στο Mega

View this post on Instagram

Αμέσως μετά το break περισσότερη Καίτη Γαρμπή! @kaitigarbi @melisses_official @xmastoras @mavrogenius @thanosbeelaitsas #spitimetismelisses #Mega #MegaTV #MegaChannel #megaopospanda #megaopwspanta #megamou #MegaliAgapi❤