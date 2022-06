ΜΕΛΙSSES: Μάγεψαν στη sold out συναυλία τους στο Κατράκειο – Φωτογραφίες

Οι εκπλήξεις που είχαν ετοιμάσει οι ΜΕΛΙSSES για τους θεατές περιλάμβαναν την πρεμιέρα του music video για το «Για Μένα Βράδιασε» και μία ξεχωριστή εμφάνιση από τη Rita Wilson.

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν οι ΜΕΛΙSSES τις φετινές συναυλίες τους.

Το Νο. 1 συγκρότημα της χώρας χάρισε στο κοινό που κατέκλυσε το Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας μία μοναδική βραδιά, γεμάτη επιτυχίες, εκπλήξεις και συγκίνηση.

Οι ΜΕΛΙSSES γνώρισαν την αποθέωση από τους σχεδόν 8.000 θεατές, με την πρώτη τους καλοκαιρινή συναυλία, το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουνίου, να γίνεται sold out.

Για περισσότερες από δυόμιση ώρες, οι ΜΕΛΙSSES έκαναν τον κόσμο να χορεύει στο ρυθμό των δεκάδων επιτυχιών τους, ενώ παράλληλα γέμισαν συναίσθημα με τις μπαλάντες αλλά και τις δυνατές ερμηνείες του Χρήστου Μάστορα.

Κάνοντας την έκπληξη, το κορυφαίο συγκρότημα παρουσίασε σε πρώτη μετάδοση, αποκλειστικά για το κοινό της συναυλίας, το music video της νέας επιτυχίας του «Για Μένα Βράδιασε», του τραγουδιού που έχει ήδη αγαπηθεί πάρα πολύ και βρίσκεται στο Top 20 του ελληνικού ραδιοφωνικού airplay. Δείτε το music video εδώ.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν όταν στη σκηνή ανέβηκε η διεθνούς φήμης Ελληνοαμερικανίδα Rita Wilson, με την οποία ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε το επιτυχημένο ντουέτο τους «Let Me Be».

Στη σκηνή επίσης ανέβηκε και η Κατερίνα Λαζαρίδου, ένα από τα μεγάλα ταλέντα και φαβορί για τη νίκη στο φετινό «X Factor», αποδεχόμενη την πρόταση που της έκανε στην αέρα ο coach της, Χρήστος Μάστορας, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου live του talent show.

Τις προσεχείς ημέρες οι ΜΕΛΙSSES θα βρεθούν στην Πάτρα (Γήπεδο Παναχαϊκής, 13 Ιουλίου), στη Θεσσαλονίκη (Θέατρο Γης, 18 Ιουλίου), στο Ηράκλειο Κρήτης (Παγκρήτιο Στάδιο, 20 Ιουλίου) και στην Λάρισα (Στάδιο Αλκαζάρ, 26 Ιουλίου).

Φωτογραφίες

1 του 10

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Τζέμης