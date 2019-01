Κανένα συγκρότημα δεν έχει πετύχει τόσα πολλά μέσα σε μία χρονιά.

Οι ΜΕΛΙSSES «σφράγισαν» μουσικά το 2018, με τις επιτυχίες να διαδέχονται η μία την άλλη και πετυχαίνοντας πράγματα που κανένα άλλο συγκρότημα δεν έχει καταφέρει μέσα σε μία χρονιά.

Τα τραγούδια του κορυφαίου συγκροτήματος, που κυκλοφορούν από την Panik Records, ξεχώρισαν στα ραδιόφωνα, σκαρφαλώνοντας στις πρώτες θέσεις του airplay.

Ενδεικτικά, το «Γιατί» παρέμεινε επί 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1, τόσο στο ελληνικό airplay chart όσο και στη μικτή κατάταξη, θέση στην οποία βρέθηκε και την πρώτη εβδομάδα του 2019.

Παράλληλα, στο ετήσιο ελληνικό Top 200 του Airplay Chart, που κατάρτισε το MediaInspector, οι ΜΕΛISSES κατέλαβαν τέσσερις θέσεις, με τα «Είμαι Αλλού», «Γιατί», «Το Κρυφτό» και «Το Κύμα».

Την ίδια ώρα, κυριάρχησαν και στις ψηφιακές πωλήσεις, με τα τραγούδια τους να γίνονται Νο. 1 στα ψηφιακά charts.

Στη λίστα του Spotify με τα κορυφαία ελληνικά τραγούδια του 2018 πέτυχαν κάτι που κανείς άλλος καλλιτέχνης δεν έχει καταφέρει, καθώς κατέλαβαν 5 από τις 20 θέσεις.

Πιο συγκεκριμένα: «Είμαι Αλλού» (No. 6), «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι» (No. 9), «Το Κρυφτό» (No. 18), «Το Κύμα» (No. 19) και «Γιατί» (No. 20).

Παράλληλα στο Top 20 του iTunes μπήκαν τέσσερα τραγούδια τους, τα «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι» (No. 5), «Γιατί» (No. 7), «Το Κύμα» (No. 15) και «Το Κρυφτό» (No. 19).

Η επιτυχία τους ήταν εμφανής και στο YouTube, όπου αύξησαν εντός του 2018 τις προβολές τους κατά 70 εκατομμύρια, με το video και το audio του πιο πρόσφατου single τους «Γιατί» να μετρά πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέψεις.

Επίσης, ξεπέρασαν τους 100.000 συνδρομητές, γεγονός για το οποίο βραβεύτηκαν με το «The Silver Play Button» στο μεγάλο event «Youtube Pulse 2018» της Google.

Οι ΜΕΛΙSSES εντός του 2018 κέρδισαν τα βραβεία «Best Group» και «Video Of The Year» (για το «Είμαι Αλλού») στα MAD VMA, ενώ αναδείχθηκαν καλύτερο συγκρότημα και στα κυπριακά μουσικά βραβεία «Super Music Awards» (SMA).

Μάλιστα, οι εμφανίσεις τους στη σκηνή των πρώτων βραβείων αποτελούν τα videos της διοργάνωσης με τα περισσότερα YouTube προβολές: Με την Έλενα Παπαρίζου το «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι» ξεπέρασε τις 7.500.000 προβολές και το «Στην Καρδιά» με τον Θέμη Αδαμαντίδη τις 7.000.000 προβολές.

Μετά από μία sold out καλοκαιρινή περιοδεία με 60 συναυλίες ανά την Ελλάδα, οι ΜΕΛΙSSES επέστρεψαν για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στο «Box Athens».

Το συγκρότημα συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις τους, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει τον κορυφαίο live clubbing προορισμό.

Το 2019 βρίσκει τις ΜEΛISSES σε γιορτινούς ρυθμούς, καθώς γίνονται 10 ετών.

Και σίγουρα, για ακόμα μία χρονιά, θα μας χαρίσουν μοναδικές μουσικές στιγμές, με νέα τραγούδια και άλμπουμ.