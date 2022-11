Οι ΜΕΛΙSSES αποκαλύπτουν το video του «Crayon» – Η Δέσποινα Βανδή σε ρόλο – έκπληξη

Σε σκηνοθεσία του Χρήστου Μάστορα.

Οι MEΛΙSSES αποκαλύπτουν το συναρπαστικό music video για το νέο τραγούδι τους «Crayon», με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα και τη Δέσποινα Βανδή σε ρόλο – έκπληξη.

Το music video σκηνοθέτησε ο Χρήστος Μάστορας, αποκαλύπτοντας για ακόμα μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο του.

Το «Crayon» μεταφέρει στις οθόνες μας υπό κινηματογραφικό πρίσμα μία παράλληλη σχέση, που αντικατοπτρίζει τους στίχους του τραγουδιού Ωστόσο, αυτή η ιστορία απιστίας καταλήγει σε μία αξεπέραστη, αν και μονόπλευρη, αγάπη.

«Πες μου ποια είσαι απόψε / Και την καρδιά μου κόψε / Πριν χαιρετίσεις το παρόν / Βάλε στα χείλη σου κραγιόν / Να ξανά πας πίσω σε αυτόν»

Τη μουσική και τους στίχους του «Crayon» υπογράφουν οι ΜΕΛΙSSES και ξεδιπλώνουν για ακόμα μία φορά την αστείρευτη δημιουργικότητά τους.

Το «Crayon» είναι το επόμενο τραγούδι για τις ΜΕΛΙSSES μετά το «Για Μένα Βράδιασε», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και έχει γίνει χρυσό στις υπηρεσίες streaming. Επίσης, το «Για Μένα Βράδιασε» εμφανίστηκε για δύο εβδομάδες στην πρώτη θέση τόσο στο Ελληνικό Airplay Chart όσο και το Μικτό Airplay Chart.

Παράλληλα, οι ΜΕΛISSES και η Δέσποινα Βανδή χαρίζουν μοναδικές στιγμές κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Έναστρον». Οι εμφανίσεις τους έγιναν talk of the town και sold out από το πρώτο διήμερο, δείχνοντας ότι αυτή η σύμπραξη κορυφής είναι το πιο hot live party στη νυχτερινή Αθήνα φέτος.

Το νέο single «Crayon» από τις ΜΕΛΙSSES κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Records.

Δείτε τους στίχους του τραγουδιού εδώ