Στίχοι: ΜΕΛΙSSES – «30-40»

- Διαφήμιση -

Οι στίχοι του τραγουδιού «30 – 40» από τις ΜΕΛΙSSES.

ΜΕΛΙSSES – «30 – 40»

Μουσική: ΜΕΛΙSSES

Στίχοι: ΜΕΛΙSSES

Πρώτη φορά στο γενικά είδα εσένα ειδικά

Και έκανες τα αόριστα συγκεκριμένα

Και κόλλησα σε μια ματιά που ήταν όλο νόημα

Σαν να ζητά εγώ κι εσύ να γίνουμε ένα

Ήρθες εσύ και από την πρώτη στιγμή

Ήξερα πως ήρθες για να μείνεις

Και έτσι απλά του έρωτα τα φτερά

Ανοίγουμε και πάμε πιο ψηλά

Για πάντα μαζί σου

Στο δάκρυ, στο φιλί σου

Στα πιο τρελά μας όνειρα

30 – 40 θα σ’ αγαπώ για πάντα

Για μια ζωή και για άλλη μια

Oh, yes I do, oh, yes I do, oh, yes I do

Όλα καλά και όλα σωστά μες του μυαλού μου τα κουτιά

Σε δυο λεπτά άλλαξες κάθε συμμετρία

Σαν αστραπή, κάτι σαν φως σαν εν αιθρία κεραυνός

Άναψες μες τον πανικό την ευτυχία

Ήρθες εσύ και από το πρώτο φιλί

Ήξερα πως γράφεται ιστορία

Και έτσι απλά όπως στο σινεμά

Μοιάζουν όλα τόσο μαγικά

Για πάντα μαζί σου

Στο δάκρυ, στο φιλί σου

Στα πιο τρελά μας όνειρα

30 – 40 θα σ’ αγαπώ για πάντα

Για μια ζωή και για άλλη μια

Oh, yes I do, oh, yes I do, oh, yes I do