Τα μέλη των Little Mix θα ξεκινήσουν σόλο καριέρα μετά την περιοδεία του συγκροτήματος

Πηγές υποστηρίζουν ότι οι Little Mix δεν θα διαλυθούν, όμως θα κάνουν ένα «διάλειμμα».

Μετά την αποχώρηση της Jesy Nelson από το συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 2020, το ερωτήματα για το μέλλον των Little Mix άρχισαν να πληθαίνουν και πλέον φαίνεται ότι έχουν βάση.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», τα μέλη των Little Mix, η Perrie Edwards, η Leigh-Anne Pinnock και η Jade Thirlwall, αναμένεται να ξεκινήσουν τις σόλο καριέρες τους μετά την ολοκλήρωση της επόμενης περιοδείας του γκρουπ, που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι τα μέλη των Little Mix διαπραγματεύονται ήδη ατομικά μουσικά και επιχειρηματικά συμβόλαια.

Παρά την ανησυχητική πληροφορία για τους θαυμαστές του γυναικείου συγκροτήματος, η «The Sun» διαβεβαιώνει ότι οι Little Mix δεν θα διαλυθούν οριστικά, αλλά θα κάνουν ένα διάλειμμα ώστε τα κορίτσια να ασχοληθούν για λίγο καιρό με προσωπικά εγχειρήματα.

«Είναι αρκετά ειλικρινείς μεταξύ τους», δήλωσε στην εφημερίδα πηγή από τη βρετανική δισκογραφική βιομηχανία.

«Γίνονται πολλές συναντήσεις αυτήν την περίοδο. Κάποια από τα κορίτσια έχουν ήδη κλείσει συμφωνίες μάνατζμεντ. Η Leigh-Anne έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον μάνατζερ της Dua Lipa. Η Jade κάνει τα πάντα ως στιχουργός και παρουσιάστρια, ενώ η Perrie ασχολείται και με άλλα πράγματα», συνέχισε.

«Εξακολουθούν να τα πηγαίνουν πολύ καλά, παρά τα όσα συνέβησαν με την Jesy. Αλλά η αποχώρησή της έχει ταράξει τα νερά. Όλες ξέρουν ότι θα κάνουν καριέρα και μετά το Little Mix, οπότε βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Το σχέδιο είναι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και αμέσως μετά να φύγουν για σόλο projects», υποστήριξε.

«Η πρόθεση είναι να συνεχίσουν και στο συγκρότημα, αλλά έτσι τελείωσαν οι One Direction και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι θα έχουν χρόνο για όλα», είπε η πηγή.

Εκτός από την περιοδεία που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσουν το 2022, οι Little Mix θα κυκλοφορήσουν στις 12 Νοεμβρίου τη συλλογή «Between Us», η οποία θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Love (Sweet Love)».