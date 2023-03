Το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της Melanie Martinez.

Η Melanie Martinez «επιστρέφει από τους νεκρούς» με το νέο τραγούδι «Death», το πρώτο single από το απόκοσμο επερχόμενο άλμπουμ της «Portals» που θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 31 Μαρτίου.

Η πρώτη γεύση του τραγουδιού δόθηκε μέσω ενός βίντεο διάρκειας 12 δευτερολέπτων – ένα μαγευτικό trailer που προανήγγειλε την καλλιτεχνική αναγέννηση της Melanie Martinez και γρήγορα προκάλεσε μία φρενίτιδα θεωριών από τους θαυμαστές της.

Η πλούσια και ατμοσφαιρική παραγωγή του «Death» και η ονειρική και αιθέρια ερμηνεία της Melanie Martinez συνθέτουν μία αίσθηση απόκοσμου που είναι εξίσου γοητευτική και ανατριχιαστική.

Διαφήμιση

Οι στίχοι του «Death» πραγματεύονται τη θνητότητα και τη μετά θάνατον ζωή, με την ποιητικότητα και τις ζωντανές εικόνες που χαρακτηρίζουν τη Melanie Martinez.

Το «Death» είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινά το «Portals». Το tracklist του άλμπουμ, που θα περιέχει συνολικά 13 τραγούδια, αποκαλύφθηκε αυτήν την εβδομάδα.

Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν επιμεληθεί η Melanie Martinez και ο CJ Baran.

Η Melanie Martinez άνοιξε την αυλαία του «Portals» τον περασμένο μήνα με ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral στο TikTok. Τα teasers του άλμπουμ έχουν φτάσει πλέον τις 115 εκατομμύρια προβολές σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα αινιγματικά βίντεο επιβεβαίωσαν τον θάνατο του περίφημου alter-ego «Cry Baby» της Melanie Martinez, που τελευταία φορά εθεάθη να σκέφτεται αν θα περπατήσει στο φως στο σαγηνευτικό τέλος της ταινίας μεγάλου μήκους «K-12» του 2019.

Κορυφαίες σελίδες θαυμαστών της Melanie Martinez στα social media από όλο τον κόσμο έλαβαν ταχυδρομικά ένα «αυγό» λευκής σοκολάτας για να το εκκολάψουν. Κάθε αυγό περιείχε μία συσκευή αποθήκευσης USB με ένα ηχητικό απόσπασμα ενός διαφορετικού τραγουδιού από το επερχόμενο άλμπουμ «Portals».

Οι θαυμαστές κατέβασαν τα αποσπάσματα των τραγουδιών και τα «διέρρευσαν» στο διαδίκτυο, εντείνοντας το πανδαιμόνιο και την προσμονή για το νέο άλμπουμ της Melanie Martinez.

«Το “Portals” ουρλιάζει ο θάνατος είναι ζωή είναι ο θάνατος είναι η ζωή είναι ο θάνατος είναι η ζωή. Ένας συνεχής βρόχος. Ένας κύκλος», σχολίασε η Melanie Martinez για το νέο άλμπουμ της.

Το tracklist του «Portals»

1. Death

2. Void

3. Tunnel Vision

4. Faerie Soirée

5. Light Shower

6. Spider Web

7. Leeches

8. Battle of the Larynx

9. The Contortionist

10. Moon Cycle

11. Nymphology

12. Evil

13. Womb