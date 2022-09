Η Melanie C θυμάται την επεισοδιακή συνάντηση των Spice Girls με τον βασιλιά Κάρολο

Η Melanie C είναι «πραγματικά υπερήφανη» που οι Spice Girls έσπασαν κάθε βασιλικό πρωτόκολλο όταν συνάντησαν τον σημερινό βασιλιά Κάρολο.

Η Melanie C θυμάται την εμβληματική συνάντηση των Spice Girls με έναν μελλοντικό βασιλιά.

Το 1997 η Melianie C και τα υπόλοιπα μέλη του βρετανικού γυναικείου συγκροτήματος, οι Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie «Mel B» Brown και Victoria Beckham πόζαραν για μία φωτογραφία με τον βασιλιά Κάρολο Γ’, όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.

Οι Spice Girls είχαν παρευρεθεί σε εκδήλωση για τον εορτασμό της 21ης επετείου του φιλανθρωπικού ιδρύματος Prince’s Trust του Κάρολου.

Όπως αρμόζει στις Spice Girls, αγνόησαν κάθε βασιλικό πρωτόκολλο, με την Geri Halliwell Horner και τη Melanie C να φιλούν τον Κάρολο στο μάγουλο και να του αφήνουν σημάδια από κραγιόν, ενώ, ενώ η Geri Halliwell φέρεται έδωσε επίσης ένα χτύπημα στα οπίσθιά του.

«Εκείνη την εποχή, ήμουν ένα από τα πιο ντροπαλά μέλη του συγκροτήματος, οπότε ανατρίχιαζα μέσα μου καθώς τα κορίτσια φιλούσαν τον πρίγκιπα Κάρολο», είπε τώρα η Melanie C μιλώντας στο People.

«Έλεγα: “Θεέ μου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνουν”. Αλλά τώρα είμαι πραγματικά υπερήφανη που τα κορίτσια το έκαναν αυτό γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος ερωτεύτηκε τις Spice Girls», συνέχισε.

«Κάναμε κατά κάποιο τρόπο αυτό που όλοι επιθυμούσαν να μπορούσαν να κάνουν, και ποτέ δεν το κάναμε με κακία. Το κάναμε πάντα με χαμόγελο», τόνισε.

Η Melanie C σημείωσε ότι η φωτογραφία αποκτά εντελώς νέο νόημα τώρα που ο Κάρολος πήρε το στέμμα του βασιλιά, μετά τον θάνατο της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Τώρα που ο Κάρολος είναι ο βασιλιάς μας, το κάνει κάπως ακόμα πιο άτακτο. Αυτές είναι οι άτακτες Spice Girls!», πρόσθεσε γελώντας.

Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές αναμνήσεις που μοιράζεται η Melanie C από την εποχή που ήταν μέλος των Spice Girls στο βιβλίο της «The Sporty One: My Life as a Spice Girl», που κυκλοφορεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή της στο πρόσφατο παρελθόν, η Geri Halliwell αρνήθηκε ότι είχε τσιμπήσει τα οπίσθια του βασιλιά.

«Δεν τσίμπησα τον πισινό του πρίγκιπα Καρόλου, όπως αναφέρθηκε. Τον χάιδεψα. Ήταν ενάντια στο βασιλικό πρωτόκολλο να τον χτυπήσω στον πισινό, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι», ανέφερε στους Times.

Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση των Spice Girls με τον Κάρολο το 1997 έχει γίνει η πιο διάσημη περίπτωση παραβίασης του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Το 2019, η Geri Halliwell και ο Κάρολος συναντήθηκαν στη δεξίωση «Invest in Futures» του Prince’s Trust. Μιλώντας για τον τότε πρίγκιπα, η Geri δήλωσε: «Είναι μέρος της κληρονομιάς μας και του τοπίου των Spice Girls. Τον θεωρούμε Spice Boy».