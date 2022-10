Melanie C: Οι Spice Girls «δουλεύουν συνέχεια» για την επιστροφή της Victoria Beckham

«Είναι το όνειρό μας να επιστρέψει».

Η Melanie C επιθυμεί διακαώς να επανενωθούν για ακόμα μία φορά οι Spice Girls και προσπαθεί να πείσει και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος – συμπεριλαμβανομένης της Victoria Beckham.

Μιλώντας στο Extra για το νέο βιβλίο της «The Sporty One: My Life as a Spice Girl», η Melanie C αναφέρθηκε στη σχέση της με τα υπόλοιπα μέλη των Spice Girls και στην προσπάθειά της για μια πιθανή επανένωση του γυναικείου συγκροτήματος.

«Δεν βλέπουμε η μία την άλλη όσο θα θέλαμε… Αλλά παραμένουμε σε επαφή και πάντα μιλάμε για ευκαιρίες και προσπαθούμε να βγούμε ξανά όλες μαζί στη σκηνή… Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια», είπε η 48χρονη τραγουδίστρια.

«Κατά βάθος, θέλω να επιστρέψω στη σκηνή. Οπότε εγώ και η Mel B πρωτοστατούμε και μιλάμε όλες μαζί και προσπαθούμε να το κάνουμε να συμβεί», πρόσθεσε.

Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι και η επιστροφή της Victoria Beckham συγκρότημα.

«Πάντα δουλεύουμε γι’ αυτό το θέμα. Λέμε: “Δεν υπάρχει πίεση. Αλλά ο κόσμος το θέλει”. Ελπίζουμε – δεν μπορώ να σας δώσω ένα χρονικό πλαίσιο. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να το πετύχουμε», είπε η Melanie C.

«Προς το παρόν, η Victoria είναι στα παρασκήνια. Πάντα εμπλέκεται δημιουργικά. Θέλουμε να είναι ευτυχισμένη. Είναι το όνειρό μας να επιστρέψει», συνέχισε.

Η Victoria Beckham δεν συμμετείχε στην περιοδεία των Spice Girls το 2019. Αν και επέστρεψε στο συγκρότημα για την περιοδεία «Return of the Spice Girls Tour» το 2007-2008, έχει επιλέξει να επικεντρωθεί στην οικογένειά της και στην δική της σειρά μόδας.

«Χρειάστηκε πολύ θάρρος για να μην κάνω ξανά περιοδεία με τις Spice Girls, αλλά για να είμαι εγώ αυτή που λέει: “Ξέρετε, δεν το κάνω γιατί τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά τώρα απ’ ό, τι παλιά”», δήλωσε η Victoria Beckham στη Vogue της Γερμανίας τον Ιούλιο του 2019.

«Προτιμώ να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου και στην εταιρεία μου. Είμαι 45 ετών τώρα και πολύ χαρούμενη που είμαι η γυναίκα η οποία είμαι… Δεν προσπαθώ να αλλάξω, θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Πριν κλείσω τα 40, δεν είχα τόση αυτοπεποίθηση. Έμαθα να ακούω το ένστικτό μου», ανέφερε.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Melanie C είπε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή της Ellen DeGeneres ότι «πραγματικά ήλπιζε» να επανενωθούν για ακόμα μία φορά οι Spice Girls.

«Το συζητάμε. Το συζητάμε συνεχώς. Ήταν πάντα το σχέδιο. Κάναμε αυτές τις καταπληκτικές συναυλίες σε στάδια του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από δύο χρόνια. Ήταν το καλύτερο πράγμα που έχουμε κάνει. Περάσαμε τις καλύτερες στιγμές», σχολίασε τότε.