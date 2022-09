Melanie C: Πώς ένας καβγάς με τη Victoria Beckham παραλίγο να την απομακρύνει από τις Spice Girls

«Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ελέγξω τον εαυτό μου», παραδέχτηκε η Melanie C.

Η Melanie C κινδύνευσε να δει την πόρτα της εξόδου από τις Spice Girls μετά από έναν καβγά με τη Victoria Beckham.

Η 48χρονη τραγουδίστρια, η οποία μόλις κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Sporty One: My Life as a Spice Girl», θυμήθηκε μιλώντας στο ET ένα περιστατικό από το ξεκίνημα των Spice Gilrs που παραλίγο να άλλαζε την ιστορία του συγκροτήματος.

«Κάτι συνέβη αρκετά νωρίς στην ιστορία των Spice Girls. Είχα μία μικρή διαφωνία με τη Victoria στα BRIT Awards το ’96 – όχι τότε με το φόρεμα με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά την προηγούμενη χρονιά», είπε.

«Δεν είχαμε κυκλοφορήσει ακόμα μουσική, αλλά μερικοί άνθρωποι μας γνώριζαν. Και υπήρξε ένας μικρός καβγάς και με απείλησαν ότι θα με διώξουν από το συγκρότημα», αποκάλυψε η Melanie C.

«Και από εκείνη τη στιγμή και μετά συνειδητοποίησα – επειδή δεν πίστευα ότι ήταν μεγάλη υπόθεση, δεν πίστευα ότι είχα κάνει κάτι ιδιαίτερα κακό – ότι έπρεπε να ελέγξω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ελέγχω τι κάνω», πρόσθεσε.

Ο έλεγχος έγινε μία προβληματική υπόθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η Melanie C απέκτησε διατροφικές διαταραχές που οφείλονταν, εν μέρει, στη συμμετοχή της σε ένα συγκρότημα όπως οι Spice Girls.

«Σε εκείνο το σημείο έλεγχα τι έτρωγα. Έλεγχα πόση γυμναστική έκανα. Νομίζω ότι επειδή σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν τόσα πολλά που δεν μπορείς να ελέγξεις, απέκτησα μεγάλη εμμονή με τα πράγματα που μπορείς να ελέγξεις», παραδέχτηκε.

Η Melanie C ανέφερε ότι της προσφέρθηκε βοήθεια για τη διατροφική διαταραχή, αλλά εκείνη τη στιγμή «δεν ήταν έτοιμη να τη δεχτεί».

«Αυτό είναι το θέμα με αυτά τα προβλήματα, δεν μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις κάποιον αν δεν είναι πρόθυμος», είπε.

Όσο για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα μεταξύ των Spice Girls, δήλωσε ότι οι σχέσεις της με το συγκρότημα είναι «καλύτερες από ποτέ».

«Αγαπάμε η μία την άλλη και είμαστε σαν αδελφότητα. Ξεκινήσαμε μαζί από παιδιά. Ξεκινήσαμε από το τίποτα. Πετύχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Αγαπάμε η μία τα παιδιά της άλλης. Γνωρίζουμε η μία την οικογένεια της άλλης, είμαστε αδελφές. Είμαστε μία τεράστια, τεράστια οικογένεια και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ», τόνισε.

Όσο για το ενδεχόμενο μίας επανένωσης και των πέντε μελών των Spice Girls επί σκηνής, η Melanie σχολίασε ότι «θα το θέλαμε πολύ».

«Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τέσσερις. Η Victoria, η πρόταση είναι πάντα εκεί, είναι πάντα προσκεκλημένη και πάντα συμμετέχει στην πραγματικότητα. Είμαστε ακόμα σε μεγάλο βαθμό πενταμελές συγκρότημα, όπως και στα παρασκήνια», ανέφερε.

Η Victoria Beckham είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η εμφάνιση του συγκροτήματος στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο θα ήταν η τελευταία εμφάνισή της ως Spice Girl.

«Νομίζω ότι δεν μπορούσε να το αντέξει. Ήταν πολύ νευρική που έβγαινε εκεί έξω», είπε η Melanie C για την Victoria Beckham. «Είπε: “Ξέρετε κάτι, κορίτσια; Νομίζω ότι εγώ τελείωσα”. Και ξέρετε κάτι; Ήταν ένα καταπληκτικό σημείο για να αποχωρήσει, γιατί ήταν μία τεράστια εμφάνιση», πρόσθεσε.