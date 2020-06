Η Melanie C κυκλοφορεί το νέο single και music video «Blame It On Me»

Σε ηρωίδα βιντεοπαιχνιδιού μετατρέπεται η Melanie C για τις ανάγκες του νέου της music video.

Η Melanie C κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Blame It On Me».

Πρόκειται για την επόμενη κυκλοφορία της μετά την επιτυχία του single «Who I Am», το οποίο ανέβηκε στο Top 10 στο iTunes σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μπήκε και στο πρόγραμμα του BBC Radio 2.

Η Melanie C πέρασε παραγωγικά την καραντίνα καθώς έβαλε τις τελευταίες πινελιές σε ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ, στο οποίο θα συμπεριληφθεί φυσικά το εκστατικό «Blame It On Me», ένα τραγούδι που αντανακλά τη σταθερή αγάπη της για την ντίσκο και την ηλεκτρονική μουσική

Η 36χρονη τραγουδίστρια, την οποία γνωρίσαμε ως μέλος των Spice Girls, ένωσε επίσης τους θαυμαστές της από όλο τον κόσμο μία σειρά διαδικτυακών μεταδόσεων κατά διάρκεια των οποίων συνομίλησε μαζί τους για τη σωματική και ψυχική ευεξία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mel C / Melanie C (@melaniecmusic) στις 6 Δεκ, 2019 στις 9:09 πμ PST

Το «Blame It On Me» είναι άλλο ένα εκρηκτικό τραγούδι από τη Melanie C, ένα τραγούδι που επικρίνει την τοξικότητα στις σχέσεις και αναφέρεται στο ταξίδι που χρειάζεται να κάνεις συνεχώς σε όλη τη ζωή σου για να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου.

Είναι η τέλεια συνέχεια μετά «Who I Am», ένα κομμάτι που αποδέχεται τη δύναμη της ευαισθησίας. Στο music video του «Who I Am», μάλιστα, είδαμε τη Sporty Spice να εξερευνά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Αυτή τη φορά η τραγουδίστρια μετατρέπεται σε ηρωίδα video game.

Η Melanie C έχει επιστρέψει στο προσκήνιο της pop μουσικής με τους δικούς της σαφείς όρους, αποτελώντας μία δυναμική φωνή που μιλάει για την κατάθλιψη, τη θετική εικόνα του σώματος και την LGBTQ κοινότητα, με την επιρροή της να μην ήταν ποτέ πιο εμφανής.