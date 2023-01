Meghan Trainor και Kim Petras συνεργάζονται στο remix του «Made You Look»

Η Meghan Trainor δίνει μία εντελώς νέα διάσταση στο επιτυχημένο τραγούδι της «Made You Look».

Η Meghan Trainor επαναφορτίζει, αναζωογονεί και ανανεώνει την παγκόσμια επιτυχία της «Made You Look» με ένα ολοκαίνουργιο remix με τη συμμετοχή της Kim Petras.

Η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ της Meghan Trainor με τίτλο «Takin’ It Back», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022.

Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ της Meghan Trainor και της ανερχόμενης pop star Kim Petras. Μαζί, προχωρούν σε μία χορευτική ανταλλαγή στίχων, καθώς η Petras προτρέπει «Μην ντρέπεσαι, απλά βάλε τα χέρια σου πάνω μου», με συνοδεία τις πανύψηλες νότες της Trainor.

Η Kim Petras σχολίασε σχετικά: «Το “Made You Look” είχε κολλήσει στο μυαλό μου για μήνες. Είναι πολύ πιασάρικο και ένιωσα ότι αυτό το τραγούδι ήταν σαν μία ζεστή αγκαλιά. Οπότε το λάτρεψα αμέσως και όταν μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε αυτό, ήμουν πολύ, πολύ ενθουσιασμένη. Νομίζω ότι η Meghan είναι πολύ καλή pop τραγουδοποιός, οπότε ήταν μία απίστευτη εμπειρία».

«Δεν έχω ξαναδουλέψει με καλλιτέχνη που ήθελε να με παρακολουθήσει και να επιμεληθεί τα φωνητικά μου και να τα κάνει όλα μαζί», πρόσθεσε.

«Είναι πραγματικά σαν ένας μικρός άγγελος και ένας μεγάλος θησαυρός και της αξίζουν όλα όσα της έρχονται με αυτό το τραγούδι και νιώθω πολύ ενθουσιασμένη και τιμή μου που είμαι μέρος του. Συνεργαστήκαμε με έναν πραγματικά ιδιαίτερο τρόπο που δεν θα ξεχάσω ποτέ», ανέφερε για τη Meghan Trainor.

Αυτό το remix δίνει μία εντελώς νέα διάσταση στο «Made You Look».

Η Meghan Trainor είπε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία: «Η Kim είναι ένα είδωλο. Είμαι θαυμάστρια της εδώ και πολύ καιρό και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συμμετέχει στο “Made You Look”».

«Περάσαμε πολύ ωραία στο στούντιο μαζί και πρόσθεσε την τέλεια ενέργεια στο τραγούδι. Είναι μία βασίλισσα και ανυπομονώ να ακούσουν όλοι τη φωνή της σε αυτό το τραγούδι! Πραγματικά το πήγε σε ένα εντελώς νέο επίπεδο», συνέχισε.

Το «Made You Look» έχει γνωρίσει ξέφρενη επιτυχία και αποτελεί μία σημαντική στιγμή για τη Meghan Trainor. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 353 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και το music video του μετρά 87 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επίσης, συνεχίζει να βρίσκεται δυνατά στο Top 5 των αμερικανικών pop ραδιοφώνων.

Η Meghan Trainor συνεχίζει να δίνει νέα πνοή στο «Made You Look». Εκτός από το remix του Joel Corry, ολοκλήρωσε τις γιορτές με το «Made You Look (A Cappella)», που συγκέντρωσε 6,2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube με το βίντεο στο οποίο συμμετέχουν οι φίλοι της Sri, Scott Hoying, Elyse Myers και Chris Olsen.

Μέχρι στιγμής, το «Made You Look» έχει επενδύσεις πάνω από 4 εκατομμύρια βίντεο στο TikTok και 308.000 βίντεο στο YouTube Shorts. Το Apple Music το τοποθέτησε στο No. 1 της A LIST POP Playlist και το Spotify το τοποθέτησε στις λίστες Today’s Top Hits Presents Best Hit Songs of 2022 και Best Pop Songs of 2022.

Το νέο remix του «Made You Look» θέτει τις βάσεις για ακόμα περισσότερα που θα έρθουν από τη Meghan Trainor το 2023.