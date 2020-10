Η Meghan Trainor είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί – Η τρυφερή ανάρτηση

Η Meghan Trainor είναι η επόμενη διάσημη τραγουδίστρια που θα γίνει μανούλα.

Η 26χρονη Αμερικανίδα αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση στη διάρκεια εμφάνισης που έκανε μέσω βιντεοκλήσης μαζί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Daryl Sabara, στην εκπομπή «Today» του NBC.

«Είμαι πολύ καλά, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι τελείως Χριστούγεννα εδώ», είπε στις παρουσιάστριες Hoda Kotb και Jenna Bush Hager, καθώς στο φόντο διακρινόταν ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της «A Very Trainor Christmas» στις 30 Οκτωβρίου.

«Όμως υπάρχουν και άλλα νέα που πεθαίνω να σας τα πω και η καρδιά μου κοντεύει να φύγει το στήθος μου», συνέχισε.

«Πες το, Daryl!», αναφώνησε η Meghan Trainor, δίνοντας το λόγο στον σύζυγός της, τον Daryl Sabara, ο οποίος αποκάλυψε: «Είμαστε έγκυος!»

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε», σχολίασε η τραγουδίστρια. «Περιμέναμε τόσο πολύ. Σκεφτόμουν σε ποιον θα το πούμε πρώτα και έχω πει στη Hoda από τα 19 μου, όταν είχα έρθει στο “Today”, ότι θα αποκτήσει τα περισσότερα μωρά στον κόσμο», θυμήθηκε.

«Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω, πρόκειται συμβεί. Και συνέβη τελικά!», είπε η Meghan Trainor στην οικοδέσποινα Hoda Kotb.

.@Meghan_Trainor and her husband Daryl surprise us with a special announcement: They’re expecting their first baby! 🎉🍼👶 pic.twitter.com/oY707zT5JB

— TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) October 7, 2020