Megan Thee Stallion: Έπεσε θύμα διαρρηκτών – Θα κάνει «διάλειμμα» λόγω της ληστείας

Η Megan Thee Stallion δήλωσε ότι θα «κάνει ένα διάλειμμα» μετά από τη διάρρηξη στο σπίτι της.

Η 27χρονη ράπερ, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Megan Pete, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, ότι μετά την εμφάνισή της στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Saturday Night Live» της αμερικανικής τηλεόρασης αυτό το Σάββατο (15/10), σκοπεύει να μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Όπως αναφέρει το TMZ, δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι της Megan Thee Stallion στο Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης 13 Οκτωβρίου αφού έσπασαν μια γυάλινη πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έκλεψαν αντικείμενα αξίας περίπου 300.000 με 400.000 δολαρίων, όπως μετρητά, κοσμήματα και ηλεκτρονικά είδη.

Η Megan Thee Stallion φέρεται να μην ήταν στο σπίτι την ώρα της ληστείας, όμως οι δύο διαρρήκτες, οι οποίοι φορούσαν κουκούλα και γάντια, καταγράφηκαν από σύστημα παρακολούθησης του σπιτιού της.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν έχει προχωρήσει σε καμία σύλληψη για τη διάρρηξη.

Η Megan Thee Stallion αναφέρθηκε στο περιστατικό με μία ανάρτησή της στο Twitter, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές της ότι «όλοι είναι ασφαλείς» και τόνισε ότι, σε τελική ανάλυση, «τα υλικά πράγματα μπορούν να αντικατασταθούν».

Σε ένα άλλο tweet, η ράπερ σημείωσε ότι η αποψινή εμφάνισή της στο «Saturday Night Live» θα είναι η τελευταία εμφάνισή της για το επόμενο διάστημα.

«Πραγματικά πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Είμαι τόσο κουρασμένη, σωματικά και συναισθηματικά», ανέφερε.

Το 2022 ήταν μια εξαιρετικά φορτωμένη χρονιά για τη Megan Thee Stallion, η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της καριέρας, με τίτλο «Traumazine».

Η Megan Thee Stallion εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε πλήθος φεστιβάλ, όπως το Coachella (με την εμφάνιση της να λογοκρίνεται στην Κίνα), το Wireless, το Glastonbury, το Primavera Sound, το καρναβάλι του Notting Hill, το Reading και το TwitchCon, μεταξύ άλλων.

Material things can be replaced but I’m glad everyone is safe 💙🙏🏾

Hotties im really sorry but after SNL I really gotta take a break I’m so tired, physically and emotionally

— TINA SNOW (@theestallion) October 14, 2022