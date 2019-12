Megan Thee Stallion και Normani ενώνουν δυνάμεις για το soundtrack του «Birds Of Prey»

Ένα τραγούδι για τις καινούργιες περιπέτειες της Harley Quinn έχουν ετοιμάσει η Megan Thee Stallion και η Normani.

Η Megan Thee Stallion επιβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με τη Normani σε ένα από τα τραγούδια του soundtrack για την επερχόμενη ταινία «Birds Of Prey» της DC Films.

Η ράπερ δημοσίευσε στα προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα μία σειρά από παρασκηνιακές φωτογραφίες από το music video του τραγουδιού, του οποίου ο τίτλος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Αν και η Megan Thee Stallion δεν ανέφερε τη Normani, το πρώην μέλος των Fifth Harmony διακρίνεται σε μία από τις φωτογραφίες.

Η Normani μάλιστα αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Megan στο Twitter με τις παρασκηνιακές φωτογραφίες και την ετικέτα #BirdsOfPrey.

Ο πλήρης τίτλος της ταινίας είναι «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn» [Αρπακτικά Πτηνά (Και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν)].

Πρωταγωνιστεί η Margot Robbie, η οποία υποδύθηκε πρώτη φορά το χαρακτήρα της Harley Quinn στην ταινία «Suicide Squad».

Όσον αφορά το «Birds Of Prey», η ομάδα που θα πλαισιώνει τη Margot Robbie θα αποτελείται από μέλη θηλυκού γένους. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης ονόματα όπως η Mary Elizabeth Winstead, η Ali Wong και η Ewan McGregor.

Στο ίδιο πνεύμα προβλέπεται να κινηθεί και το soundtrack της ταινίας.

Εκτός από την επικείμενη συνύπαρξη της Megan Thee Stallion και της Normani, το soundtrack θα περιέχει και ένα τραγούδι της Doja Cat με τίτλο «Boss Bitch», όπως ανακοίνωσε η ίδια, ενημερώνοντας ότι το music video του single είναι καθ’ οδόν.