Megan Thee Stallion: Με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε την εκλιπούσα μητέρα της στη βράβευσή της ως «Γυναίκα της Χρονιάς»

Η Megan Thee Stallion δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μιλώντας για τις δύο γυναίκες που άσκησαν σημαντική επίδραση στη ζωή της και δεν είναι πλέον κοντά της.

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, η 26χρονη αστέρας της hip-hop μουσικής τιμήθηκε με το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς 2021» του περιοδικού «Glamour» στο «Rainbow Room» της Νέας Υόρκης.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, με δάκρυα στα μάτια εξήρε τις δύο γυναίκες που τη βοήθησαν να πετύχει: την εκλιπούσα μητέρα της και την αείμνηστη προγιαγιά της, την οποία αποκαλεί χαϊδευτικά ως «μεγάλη μαμά».

«Νιώθω πραγματικά ταπεινότητα που βρίσκομαι σε μια τόσο απίστευτη ομάδα. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη μαμά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου επειδή μου έμαθε πώς να γίνω η γυναίκα που είμαι. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, η μάνατζέρ μου, ήταν τα πάντα για μένα και ξέρω ότι είναι υπερήφανη για μένα σήμερα», είπε, ενώ δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της.

Η μητέρα της ράπερ, Holly Thomas, που ήταν και η ίδια καλλιτέχνιδα, πέθανε τον Μάρτιο του 2019 μετά από μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Στη συνέχεια, η Megan Thee Stallion απέτισε φόρο τιμής στην προγιαγιά της, η οποία πέθανε μόλις δύο εβδομάδες μετά τη μητέρα της. Η προγιαγιά της ήταν υπερήφανη για την επιτυχία που σημείωνε η καριέρα της στη μουσική, ωστόσο της τόνιζε τη σημασία της εκπαίδευσης.

«Μου έλεγε: “Megan δεν με ενδιαφέρει πόσα τραγούδια θα γράψεις, αρκεί να πάρεις αυτό το πτυχίο”. Έτσι, είπα: “Ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει πόσα τραγούδια θα γράψω, θα μείνω στο πανεπιστήμιο γιατί ξέρω ότι η μαμά μου και η μεγάλη μαμά μου με παρακολουθούν και αυτό θα ήθελαν να κάνω”», είπε η Megan Thee Stallion, η οποία θα πάρει το πτυχίο της στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Νοτίου Τέξας τον Δεκέμβριο.

Η Megan The Stallion βρήκε την ευκαιρία να γιορτάσει τον εαυτό της.

«Κερδίζω πολλά βραβεία ως Megan Thee Stallion, αλλά απόψε επιλέγω να παραλάβω αυτό το βραβείο ως Megan Pete. Μια γυναίκα από το Χιούστον που σύντομο θα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, μια γυναίκα που έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα σε μια βιομηχανία που κυριαρχείται από άνδρες, που έχει κερδίσει τον σεβασμό από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να δουν πέρα από τη δημόσια προσωπικότητά μου», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Megan Thee Stallion υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούν να πετύχουν οι γυναίκες όταν συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να υπάρξουν περισσότερες από μία γυναίκες επιστήμονες, μελετητές, ποιήτριες ή ράπερ»

«Υπάρχει χώρος στο τραπέζι για όλες μας, και όταν δεν υπάρχει, πρέπει να κάνουμε χώρο», σημείωσε.

“I’ve won a lot of awards as Megan Thee Stallion, but I choose to accept this award as Megan Pete, a soon-to-be college graduate from Houston, a woman who has built a successful career in a male-dominated industry and musical genre…” — @theestallion pic.twitter.com/UCdF4ZuLjX

— Glamour (@glamourmag) November 9, 2021