Η Megan Thee Stallion μιλά για τη συνύπαρξή της με τους BTS στη σκηνή: «Ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έχω κάνει»

Η Megan Thee Stallion μίλησε για την εμπειρία της συνεργασίας της με τους BTS και τη συνύπαρξή τους στη σκηνή.

Το συγκρότημα της K-pop ένωσε τις δυνάμεις του με τη Megan Thee Stallion σε ένα remix της επιτυχίας «Butter». Η συνεργασία τους αποδείχθηκε επεισοδιακή, καθώς η 26χρονη ράπερ αναγκάστηκε να προσφύγει στο δικαστήριο ώστε να της επιτραπεί από τη δισκογραφική εταιρεία της να συμμετάσχει στο remix του «Butter», το οποίο κυκλοφόρησε τελικά τον Αύγουστο του 2021.

«Λατρεύω τους BTS και έλεγα στον μάνατζέρ μου: “Θέλω πραγματικά να κάνω ένα τραγούδι με τους BTS, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω ή τι θα κάνουμε. Τι τραγούδι θα τραγουδήσουμε;”», είπε η Megan Thee Stallion για τη συνεργασία τους σε συνέντευξή της στο «Entertainment Tonight».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι οι BTS ήταν στην πραγματικότητα εκείνοι που την προσέγγισαν πρώτοι για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μίας συνεργασίας: «Περίπου την ίδια περίοδο, τελικά με προσέγγισαν εκείνοι και μου ζήτησαν να συμμετάσχω στο remix του “Butter”. Οπότε, είπα: “Ω, Θεέ μου”», εξήγησε.

Η Megan Thee Stallion συνάντησε τους BTS σε μία από τις συναυλίες «Permission To Dance On Stage» που έδωσαν τον περασμένο Νοέμβριο στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες και τραγούδησαν για πρώτη φορά ζωντανά το remix του «Butter».

«Ένιωσα τόσο ωραία που μπόρεσα να τραγουδήσω μαζί τους, ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών για εμένα, ήταν η καλύτερη γιατί πέρασα πιο καλά από κάθε άλλη φορά», τόνισε η ράπερ.

Παρά τη διασκέδαση, η Megan Thee Stallion παραδέχτηκε επίσης ότι είχε πολύ άγχος για τη συνύπαρξή της με τους BTS στη σκηνή: «Ήμουν πολύ, πολύ αγχωμένη. Έλεγα: “Θεέ μου, δεν το πιστεύω ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη σκηνή, θα αρέσω σε όλους;”», είπε.

Οι ανησυχίες της ξεπεράστηκαν γρήγορα, καθώς αποκάλυψε ότι «όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι» που εμφανίστηκαν μαζί της για πρώτη φορά.

«Ένα μεγάλο μπράβο στους BTS και στο ARMY (το κοινό του συγκροτήματος), γιατί όλοι μου δείχνετε τόση αγάπη», κατέληξε η Megan Thee Stallion.

