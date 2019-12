Τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz τραγουδούν το «All I Want For Christmas Is You» σε ένα επικό βίντεο

Μετά το ολοκαίνουργιο music video που απέκτησε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία του, το θρυλικό τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey γίνεται το επίκεντρο ενός απροσδόκητου αφιερώματος με αναπάντεχους πρωταγωνιστές.

Τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood συγκεντρώθηκαν σε ένα επικό βίντεο προκειμένου να τιμήσουν το εμβληματικό τραγούδι της Mariah Carey που έχει ορίσει τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το βίντεο ξεκινά με έναν σπαρταριστό μονόλογο από τον ηθοποιό Tyler Perry και συνεχίζεται με ένα μοντάζ σκηνών όπου προσωπικότητες από ολόκληρη τη βιομηχανία του θεάματος τραγουδούν με lip-sync τους στίχους του «All I Want For Christmas Is You».

Μεταξύ άλλων, στο αφιέρωμα εμφανίζονται καλλιτέχνες όπως οι Katy Perry, Ariana Grande, Missy Elliott, Cyndi Lauper, Diplo, Snoop Dogg, Bebe Rexha, Chance the Rapper, Anitta, Normani, Ciara, ηθοποιοί όπως oι John Travolta, Ryan Reynolds, Millie Bobby Brown, Jamie Foxx και Nick Cannon (ο πρώην σύζυγος της Mariah Carey) και πληθώρα άλλων διάσημων, από τον James Corden και τον Andy Cohen μέχρι την Kris Jenner και την Kim Kardashian.

WOW! This is one of the best Christmas gifts I could ever have gotten. I am so thankful to all of my friends and favorite artists who participated in this video. You brought a huge smile to my face. THANK YOU! https://t.co/AM44lPkvkM pic.twitter.com/dIWOV3ljGO

— Mariah Carey (@MariahCarey) December 23, 2019