Το άλμπουμ συγκεντρώνει όλα τα συναρπαστικά και ξεχωριστά γνωρίσματα των Megadeth.

Οι πρωτοπόροι του thrash metal Megadeth κυκλοφορούν το 16ο άλμπουμ τους, «The Sick, The Dying… And The Dead!».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια και κυκλοφορεί σε CD, βινύλιο και κασέτα, καθώς και ψηφιακά μέσω όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» κυκλοφορεί και σε περιορισμένη deluxe έκδοση 2 LP, τυπωμένη σε μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων, που θα βρίσκεται σε ένα αριθμημένο gatefold jacket με ένθετο 12×24 ιντσών με στίχους/credits, μία lenticular λιθογραφία βινυλίου και ένα bonus single 7 ιντσών με το «We’ll Be Back» και το ακυκλοφόρητο b-side «The Conjuring (Live)».

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» παγιώνει τη μανιασμένη επιστροφή των Megadeth στη φόρμα που ξεκίνησε το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Dystopia», ενώ παράλληλα προχωράει μουσικά και σφραγίζει τον πρόσφατο θρίαμβο του Dave Mustaine απέναντι στον καρκίνο του φάρυγγα.

Για τις ανάγκες του άλμπουμ, ο οραματιστής ηγέτης και ηχητικός αρχιτέκτονας των Megadeth, Dave Mustaine, επανενώθηκε με τον παραγωγό Chris Rakestraw (Danzig, Parkway Drive), μαζί με τον οποίο επιμελήθηκε το «Dystopia» του 2016.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» ηχογραφήθηκε στο προσωπικό στούντιο του Dave Mustaine στο Νάσβιλ του Τενεσί μαζί με τον κιθαρίστα Kiko Loureiro και τον ντράμερ Dirk Verbeuren.

Ο μπασίστας Steve DiGiorgio επιστρατεύτηκε προσωρινά για την ηχογράφηση του άλμπουμ. Με την έναρξη της πρόσφατης περιοδείας των Megadeth, ο James LoMenzo, επανήλθε στην οικογένεια του συγκροτήματος ως μόνιμος μπασίστας.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, όλα όσα χρειαζόμασταν σε αυτόν τον δίσκο είναι στη θέση τους. Ανυπομονώ να τον πάρει στα χέρια του το κοινό!», δηλώνει ο Dave Mustaine.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» διαθέτει μερικά από τα πιο δυνατά τραγούδια του Dave Mustaine, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και δημιουργίες από το υπόλοιπο συγκρότημα, συγκεντρώνοντας όλα τα συναρπαστικά και ξεχωριστά γνωρίσματα των Megadeth.

Από την καταιγιστική οργή του «Night Stalkers» με τη συμμετοχή του εμβληματικού Ice-T και του πρώτου single «We’ll Be Back» μέχρι το πιο mid-tempo και μελωδικό «Soldier On!» και το πολύ προσωπικό ομότιτλο τραγούδι, με τις συναρπαστικές ανατροπές του.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» συνδυάζει τα φρενήρη riffs, τα άγρια περίπλοκα solo και τη διάθεση για περιπέτεια για την οποία είναι γνωστοί οι Megadeth, όλα δεμένα με τη χαρακτηριστική δεξιοτεχνία και ακρίβεια και το μοναδικό σαρδόνιο βρυχηθμό του Dave Mustaine.

Αυτό το άλμπουμ συνδυάζει όλα τα σαρωτικά μουσικά στοιχεία που έχουν αναδείξει τους Megadeth σε σημαιοφόρους του metal.

