Οι Megadeth μοιράζονται το νέο τραγούδι «Soldier On!»

Το τρίτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Megadeth.

Οι Megadeth παρουσιάζουν το single «Soldier On!» από το νέο άλμπουμ τους «The Sick, The Dying… And The Dead!» που θα κυκλοφορήσει από την UMe/Universal Music στις 2 Σεπτεμβρίου.

Το «Soldier On!», ένα τραγούδι στο κλασικό ύφος των Megadeth, είναι ένα παράδειγμα – μεταξύ πολλών άλλων – της ικανότητας του συγκροτήματος να συνδυάζει στοιχεία τόσο από το metal όσο και από το rock άκρο του μουσικού φάσματος.

Ενώ οι Megadeth θεωρούνται δικαίως ως η «State of the Art Speed Metal Band» από τις πρώτες ημέρες τους, μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος δημιουργήθηκαν όταν κατέβασαν ταχύτητα, διατηρώντας όμως την επιθετικότητά τους.

Ο Dave Mustaine εξηγεί ότι το «Soldier On!» αναφέρεται στη στιγμή «που συνειδητοποιείς ότι πρέπει να απομακρυνθείς από μια σχέση που είναι πολύ τοξική, και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ξεκινήσεις αυτήν την προσπάθεια»

«Αλλά ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις, και απλά το να κάνεις το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι», σημειώνει.

«Ό, τι κι αν τους κάνει η αποχώρησή σου, πρέπει να μπλοκάρεις αυτό το κομμάτι, να παραμείνεις στον δρόμο σου και να κάνεις αυτό που είναι σωστό για εσένα. Θα είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά πρέπει να ζήσεις για τον εαυτό σου για να έχει αξία για οποιονδήποτε άλλον. Πρέπει να είσαι στρατιώτης!», προσθέτει.

Το «Soldier On!» είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που προηγείται της άφιξης του άλμπουμ «The Sick, The Dying… And The Dead!».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι Megadeth παρουσίασαν επίσης «We’ll Be Back» και το «Night Stalkers» με τη συμμετοχή του Ice-T. Τα μουσικά βίντεο για τα δύο τραγούδια αποτελούν τα δύο πρώτη μέρη μίας επικής, γεμάτης δράση, ταινία μικρού μήκους που εξιστορεί την προέλευση της μασκότ του συγκροτήματος, Vic Rattlehead

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!», το 16ο άλμπουμ των Megadeth, θα περιέχει δώδεκα νέα τραγούδια και θα κυκλοφορήσει σε CD, βινύλιο και κασέτα, καθώς και ψηφιακά.