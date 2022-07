Οι Megadeth συνεργάζονται με τον Ice-T στο «Night Stalkers»

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Megadeth.

Οι Megadeth παρουσιάζουν το «Night Stalkers: Chapter II», το επόμενο μέρος μίας ταινίας μικρού μήκους πολλών τμημάτων, που κυκλοφορεί μαζί με το νέο single τους «Night Stalkers».

Τόσο στο μουσικό βίντεο όσο και στο single για το «Night Stalkers» συμμετέχει ο εμβληματικός Ice-T.

Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των Megadeth με τίτλο «The Sick, The Dying…And The Dead!» που θα κυκλοφορήσει από την UMe στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Το «Night Stalkers: Chapter» είναι το επόμενο κεφάλαιο στο πολυσυλλεκτικό έπος για την προέλευση του Vic Rattlehead, της χαρακτηριστικής μασκότ των Megadeth, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα τραγικά γεγονότα που οδηγούν στην πλήρη μεταμόρφωση του Vic Rattlehead, ενώ παίρνει συστηματικά την εκδίκησή του.

Το βίντεο βασίζεται σε μία ιδέα του Dave Mustaine, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Rafael Pensado και τη σκηνοθεσία ο Leo Liberti.

Το πρώτο κεφάλαιο, «We’ll Be Back: Chapter I», έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο και μέσα στην πρώτη ώρα της κυκλοφορίας του, το πρώτο κομμάτι και το βίντεο του επερχόμενου άλμπουμ των Megadeth έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής από το κοινό, με το συγκρότημα να γίνεται trending στο Twitter.

Το «We’ll Be Back: Chapter I» έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!», το 16ο άλμπουμ των θρύλων του thrash metal Megadeth, θα περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα νέα τραγούδια.

Το άλμπουμ διαθέτει μερικά από τα πιο δυνατά τραγούδια του Dave Mustaine, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και δημιουργίες από το υπόλοιπο συγκρότημα, συγκεντρώνοντας όλα τα συναρπαστικά και ξεχωριστά γνωρίσματα των Megadeth.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» θα κυκλοφορήσει και σε περιορισμένη deluxe έκδοση 2 LP, τυπωμένη σε μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων, που θα βρίσκεται σε ένα αριθμημένο gatefold jacket με ένθετο 12×24 ιντσών με στίχους/credits, μια lenticular λιθογραφία βινυλίου και ένα bonus single 7 ιντσών με το «We’ll Be Back» και το ακυκλοφόρητο b-side «The Conjuring (Live)».