Megadeth: Livestream συναυλία από ένα από τα πιο διάσημα γήπεδα του κόσμου

Οι Megadeth ζωντανά από την Ιαπωνία.

Οι τιτάνες του thrash metal Megadeth ανακοίνωσαν ένα ξεχωριστό livestream event που θα μεταδοθεί σε ένα από τα πιο διάσημα κλειστά γήπεδα του κόσμου.

Το «They Only Come Out at Night – Live at Budokan» θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστορικό χώρο Budokan του Τόκιο της Ιαπωνίας τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00 ώρα Ελλάδας και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο on demand από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις 09:30 έως την Πέμπτη 2 Μαρτίου στις 09:30.

Τα εισιτήρια για το livestream είναι διαθέσιμα τώρα στη διεύθυνση driift.link/Megadeth.

«Προς όλους τους θαυμαστές και τους φίλους μας στην Ιαπωνία! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω και θα παίξω επιτέλους στο παγκοσμίου φήμης Budokan. Γίνετε μέρος της ιστορίας και θα σας δω εκεί!», δηλώνει ο frontman των Megadeth, Dave Mustaine.

Οι θαυμαστές που θα αγοράσουν εισιτήρια για το livestream θα έχουν εικονική VIP πρόσβαση στους Megadeth ως μέλη της συνοδείας του συγκροτήματος.

«Ακολουθήστε την μπάντα καθώς προσγειώνεται στην Ιαπωνία, περιηγείται στα αξιοθέατα και εξερευνά τις ομορφιές της χώρας, και όλα αυτά καταλήγουν στη ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στο παγκοσμίως διάσημο Budokan», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία που θα δώσουν τα είδωλα του heavy metal στο Budokan.

Οι Megadeth θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας κλασικά τραγούδια τους όπως το «Sweating Bullets» από το διπλά πλατινένιο άλμπουμ «Countdown To Extinction» του 1992, το «Hanger 18» από το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «Rust In Peace», καθώς και τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ τους «The Sick, The Dying…And The Dead!», συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου για Grammy single «We’ll Be Back».

Τον Σεπτέμβριο του 2022, οι Megadeth κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «The Sick, The Dying… And The Dead!», το οποίο απέσπασε τις καλύτερες κριτικές τόσο από τους θαυμαστές όσο και από τους κριτικούς.

Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στις πρώτες θέσεις των charts, καταλαμβάνοντας το Νο. 3 στο Billboard 200, καθώς και το Νο. 1 στα charts των Top Album Sales, Top Current Albums Sales, Top Rock & Alternative Album, Top Rock Albums και Top Hard Rock Albums.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» είναι το άλμπουμ των Megadeth που έχει φτάσει στην υψηλότερη θέση των charts σε όλο τον κόσμο, κατακτώντας επίσης το Νο. 1 στη Φινλανδία, το Νο. 2 στην Αυστραλία, την Πολωνία, την Ελβετία και τη Σκωτία και το Νο. 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Megadeth έλαβαν επιπλέον τη 13η υποψηφιότητά τους για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Μεταλλικής Ερμηνείας για το τραγούδι «We’ll Be Back» από το τελευταίο άλμπουμ τους στα φετινά Βραβεία Grammy.

Οι ώρες μετάδοσης του livestream

Live Show: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Re-Broadcast #1: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Re-Broadcast #2: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις 03:00.

Re-Broadcast #3: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις 06:00.