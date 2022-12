Οι Megadeth κυκλοφορούν το video του «Killing Time»

Το πέμπτο και τελευταίο μέρος της ταινίας μικρού μήκους που αφηγείται την ιστορία της μασκότ των Megadeth.

Οι Megadeth κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Killing Time», από το τελευταίο άλμπουμ τους «The Sick, The Dying… And The Dead!».

Το βίντεο με τίτλο «Chapter V: Killing Time» είναι το πέμπτο και τελευταίο μέρος της επικής σειράς ταινιών μικρού μήκους των Megadeth που αποκαλύπτει την προέλευση της εμβληματικής μασκότ του συγκροτήματος, του Vic Rattlehead.

Ο frontman των Megadeth, Dave Mustaine, μίλησε στο Kerrang! σχετικά με την έμπνευση για τους στίχους του «Killing Time».

«Το “Killing Time” δεν αναφέρεται στην ανθρωποκτονία. Ασχολείται με την αναβλητικότητα. Το “Psychopathy” (άλλο ένα τραγούδι από το “The Sick, The Dying… And The Dead!”) σου δίνει το υπόβαθρο για το άτομο για το οποίο μιλάει το “Killing Time”», εξήγησε.

«Το θέμα για το οποίο μιλούν οι γιατροί είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζει ότι τα έχει όλα. Αλλά ό,τι κι αν κάνει, ξεφλουδίζει ένα ακόμη στρώμα καμένου δέρματος. Απογυμνώνεται η μπογιά που προσπαθεί να καλύψει το χάλι που είναι αυτό το άτομο», συνέχισε.

«Ξέρω κάποιον που μόλις έχασε τα πάντα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και μια εταιρεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων: χάθηκαν. Και τον είχαν προειδοποιήσει. Ήταν ο επιδέξιος τύπος στο “Life In Hell”. Ήταν ο Junkie. Είναι σίγουρα ο τύπος στο “Killing Time”», ανέφερε.

Σε μια άλλη συνέντευξή του, ο Dave Mustaine δήλωσε για το «Killing Time»: «Αναφέρεται στους ανθρώπους που είναι αδιάφοροι και σπαταλούν το χρόνο τους. Αλλά ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο».

«Πόσοι χτύποι της καρδιάς μου έχουν απομείνει; Πόσες αναπνοές θα πάρω πριν από την τελευταία μου; Πόσες φορές θα μπορέσω να πω ξανά “σ’ αγαπώ” στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στους θαυμαστές μου; Δεν ξέρω, αλλά θα απολαύσω κάθε στιγμή», πρόσθεσε.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» έκανε ντεμπούτο στο No. 3 του Billboard 200, καθώς και στις πρώτες θέσεις στα charts των Top Album Sales, Top Current Albums Sales, Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums και Top Hard Rock Albums στις ΗΠΑ.

Το «The Sick, The Dying… And The Dead!» είναι το άλμπουμ των Megadeth με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών σε όλο τον κόσμο και κατέκτησε το Νο. 1 στη Φινλανδία, το Νο. 2 στην Αυστραλία, την Πολωνία, την Ελβετία και τη Σκωτία και το Νο. 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών.

Οι Megadeth έλαβαν πρόσφατα τη 13η υποψηφιότητά τους για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Metal Ερμηνείας με το τραγούδι «We’ll Be Back» από το άλμπουμ τους «The Sick, The Dying… And The Dead!». Το συγκρότημα είχε κερδίσει στο παρελθόν το Grammy της Καλύτερης Metal Ερμηνείας για το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «Dystopia» που κυκλοφόρησε το 2016.