Megadeth: Κατέληξαν σε διακανονισμό της αγωγής για το εξώφυλλο του τελευταίου άλμπουμ τους

Ο σχεδιαστής του εξωφύλλου του τελευταίου άλμπουμ των Megadeth δήλωσε ότι δεν πληρώθηκε για την εργασία του.

Σε διακανονισμό κατέληξαν οι Megadeth και ο σχεδιαστής Brent Elliott White για την αγωγή εναντίον του συγκροτήματος σχετικά με εξώφυλλο του τελευταίου άλμπουμ τους, «The Sick, the Dying… and the Dead!».

Στις 11 Μαΐου, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, οι δύο διάδικοι κατέθεσαν κοινή δήλωση διακανονισμού ενημερώνοντας το δικαστήριο ότι «κατέληξαν σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία για την επίλυση αυτής της αγωγής». Το ποσό του διακανονισμού δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Ο δικηγόρος του White, ο Matthew Cave της Kibler Fowler & Cave, επιβεβαίωσε την επόμενη ημέρα, στις 12 Μαΐου, ότι «το θέμα έχει επιλυθεί φιλικά». Θα ακολουθήσει συμφωνία για την απόσυρση της αγωγής.

Διαφήμιση

Ο Brent Elliott White κατέθεσε την αγωγή τον Φεβρουάριο, δηλώνοντας ότι η πλευρά των Megadeth είχε έρθει σε επαφή μαζί του για να εργαστεί στο άλμπουμ στις αρχές του 2020.

Αν και δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο εκείνη τη στιγμή, ο Brent Elliott White προχώρησε στον σχεδιασμό ενός concept για το οποίο απαιτήθηκαν πολλές αναθεωρήσεις και διορθώσεις και πολλές ώρες εργασίας.

Στο παρελθόν ο Brent Elliott White είχε συνεργαστεί με τους Megadeth σε τρία άλλα πρότζεκτ.

Σύμφωνα με την αγωγή, την οποία έφερε πρώτο στη δημοσιότητα φορά το THR, τον Απρίλιο του 2021 επιλέχθηκε ένα concept για το άλμπουμ «The Sick, the Dying… and the Dead!» των Megadeth και το συγκρότημα ζήτησε από τον White να προχωρήσει στην τελική δημιουργία των σχεδίων.

Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, του ζητήθηκε από έναν μάνατζερ των Megadeth να δημιουργήσει περισσότερα γραφικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επί σκηνής για την περιοδεία του συγκροτήματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Dave Mustaine υποστηρίζει ότι οι Metallica δεν τον πλήρωσαν «δίκαια» για τα πρώτα τραγούδια του συγκροτήματος

Σε εκείνο το σημείο, ο Brent Elliott White υπενθύμισε στον μάνατζερ των Megadeth ότι δεν είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο και ότι δεν είχε πληρωθεί.

«Ξέρω ότι η περίοδος κυκλοφορίας ενός άλμπουμ είναι ταραχώδης, αλλά πρέπει να αναφέρω ότι οποιαδήποτε αποστολή, συμπεριλαμβανομένων των εικαστικών του άλμπουμ, εξαρτάται από την αποζημίωση και το συμβόλαιο. Οπότε θα πρέπει να το τακτοποιήσουμε αυτό σύντομα», φέρεται να είπε τότε ο White, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο μάνατζερ, εν τω μεταξύ, φέρεται να του απάντησε: «Κανείς δεν είχε πρόθεση να μην έχει αποτυπωθεί σε χαρτί μέχρι τώρα» και πρόσθεσε ότι «θα το θίξει με τον σωστό τρόπο».

Σύμφωνα με τον Brent Elliott White, το πρώτο single από το άλμπουμ κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα και ενώ είχε χρησιμοποιηθεί το εξώφυλλο που είχε σχεδιάσει ο ίδιος, το όνομά του δεν αναφερόταν.

Ο ίδιος επικοινώνησε με την Universal Music Group και εξήγησε ότι χωρίς την υπογραφή συμβολαίου για τη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθούσε να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των σχεδίων.

Όταν το άλμπουμ «The Sick, the Dying… and the Dead!» των Megadeth κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2022, φέρεται να μην είχε πληρωθεί ακόμη σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα αμοιβ για την εργασία του

Διαφήμιση

Τελικά, ο Brent Elliott White προχώρησε στην υποβολή αγωγής, κατηγορώντας τους Megadeth και την Universal Music Group για εσκεμμένη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον νόμο «Freelance Isn’t Free Act» της Νέας Υόρκης, ο οποίος απαιτεί τη σύναψη γραπτών συμβολαίων για εργασίες αξίας 800 δολαρίων και άνω.

Ο Brent Elliott White ζήτησε αποζημίωση για τις «παράνομες προσπάθειες μείωσης της αμοιβής του αφού παρείχε τις υπηρεσίες του και για τα αντίποινα που δέχτηκε μετά τις καταγγελίες του». Ζήτησε επίσης την έκδοση δικαστικής εντολής που θα εμπόδιζε τους Megadeth και τη δισκογραφική εταιρεία τους να χρησιμοποιούν τα έργα του.